VinFast đặt mục tiêu bán 1,5 triệu xe năm 2026

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, thuộc top đầu khu vực. Trong bối cảnh đó, VinFast không chỉ mong muốn giữ vững vị thế thương hiệu nội địa dẫn đầu, mà còn đặt mục tiêu lớn vào năm 2026.

VinFast đặt mục tiêu lớn về doanh số xe máy điện vào năm 2025.

Theo số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tính đến tháng 9-2024, Việt Nam đã có khoảng 77 triệu xe máy đăng ký, trong đó xe máy chiếm từ 85% - 90% tổng lượng phương tiện lưu thông. Với quy mô này, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới, tạo cơ hội thuận lợi để các hãng, trong đó có VinFast, đẩy mạnh chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Trước đà tăng trưởng tích cực của thị trường xe điện, VinFast đặt mục tiêu trong buổi gặp gỡ 600 đại lý: Đạt doanh số 1,5 triệu xe máy điện vào năm 2026. Con số này tương đương khoảng 50% tổng doanh số của toàn bộ thị trường xe máy trong nước, bao gồm cả xe xăng và xe điện. Đại diện VinFast nhận định mục tiêu này hoàn toàn khả thi khi hãng có lợi thế về sản phẩm, chương trình ưu đãi, hệ thống phân phối rộng khắp và nhu cầu thị trường ngày càng lớn.

“Mục tiêu doanh số mới của VinFast trong năm 2026 có tính khả thi cao. Trong những tháng qua, nhờ chính sách ưu đãi hấp dẫn của hãng và nhận thức của khách hàng về phương tiện thân thiện môi trường ngày càng cao, VFXanh ghi nhận doanh số xe điện tăng trưởng ổn định. Không chỉ nhu cầu tại TPHCM gia tăng, showroom chúng tôi còn phục vụ lượng khách hàng lớn tại các khu vực lân cận như Bình Dương (trước đây), hay Tây Ninh”, đại diện hệ thống showroom VFXanh chia sẻ.

Không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm, VinFast còn tập trung phát triển hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi. Hãng có mạng lưới 600 đại lý phân phối và 400 điểm sửa chữa, bảo dưỡng trên toàn quốc, nằm trong nhóm hai thương hiệu xe hai bánh có độ phủ lớn nhất Việt Nam.

Bước vào quý IV-2025 là giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, VinFast triển khai nhiều chương trình khuyến mại nhằm thúc đẩy doanh số, đòn bẩy triển khai các kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu trong năm 2026 sắp tới.

Tại hệ thống showroom VFXanh, khách hàng mua xe máy điện VinFast được giảm trực tiếp 10% giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến năm 2027. Đặc biệt, trong tháng 9-2025, khách hàng mua xe tại đối tác Di Động Việt của VFXanh còn được tặng thêm 10% ưu đãi khi mua phụ kiện chính hãng.

BÌNH LÂM