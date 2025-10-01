Hàng trăm tài xế tham gia “Ngày Hội tài xế công nghệ 2025”

“Ngày Hội tài xế công nghệ 2025” do BYD NEG Tiền Giang, BYD NEG An Giang và BYD NEG Kiên Giang phối hợp cùng Grab vừa được tổ chức, không chỉ mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa gắn kết cộng đồng tài xế, mà còn mở ra cơ hội để người tham dự nhận được những ưu đãi đặc biệt.

Tài xế công nghệ lái thử xe BYD

Đại diện BYD NEG Kiên Giang cho biết: “Với sự tham gia đông đảo của cộng đồng tài xế đã khẳng định “Ngày Hội tài xế công nghệ 2025” là cầu nối gắn kết, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ xu hướng chuyển đổi xanh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến nhiều chương trình ý nghĩa, tạo động lực để nghề tài xế công nghệ không ngừng phát triển bền vững”.

Chương trình còn có sự góp mặt của các chuyên gia, mang đến lời giải cho "bài toán lợi nhuận" - mối quan tâm hàng đầu của tài xế. Những chia sẻ thiết thực giúp các bác tài nâng cao kỹ năng tối ưu thu nhập, vận hành xe hiệu quả hơn và có định hướng rõ ràng trong quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Điểm nhấn trong sự kiện lần này, các tài xế đã được trực tiếp tư vấn, lái thử các dòng xe điện BYD mới nhất. Từ BYD Atto 2 nhỏ gọn, linh hoạt; BYD Atto 3 trẻ trung, năng động; đến BYD M6 rộng rãi, vận hành mạnh mẽ, giúp người tham gia có thể trải nghiệm những tính năng, công nghệ hiện đại của BYD.

Sự kiện cũng dành tặng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho tài xế. Chỉ cần tham gia lái thử, các bác tài đã nhận ngay quà tặng độc quyền từ BYD NEG. Đặc biệt, những ai ký hợp đồng mua xe tại chương trình được hỗ trợ vay vốn lên đến 80%, đồng thời sở hữu trọn bộ quà tặng sạc điện bao gồm lắp đặt sạc tại nhà, sạc cầm tay và bộ chuyển đổi V2L. Những chính sách này không chỉ giúp tài xế dễ dàng tiếp cận xe điện mà còn khẳng định cam kết của BYD NEG trong việc đồng hành dài lâu với cộng đồng tài xế công nghệ.

KIM THANH