BYD bán hơn 2,8 triệu xe điện trong 8 tháng đầu năm

BYD ghi nhận mức tăng trưởng ổn định trong 8 tháng đầu năm 2025. Tại Việt Nam, các mẫu xe như BYD Atto 2, BYD M6 và BYD Atto 3 được nhiều người lựa chọn.

Tại Việt Nam, các mẫu xe như BYD luôn sẵn hàng

Ngày 1-9, BYD công bố báo cáo kinh doanh cho thấy hãng đã bàn giao tổng 2.863.876 xe năng lượng mới (NEV) trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 8, doanh số đạt 373.626 xe, tăng 8,52% so với tháng trước.

Với danh mục sản phẩm đa dạng và chiến lược mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt tại Đông Nam Á và Trung Đông đã giúp BYD giữ vững đà tăng trưởng doanh số ổn định trong năm 2025.

Tại Việt Nam, BYD là một trong những hãng xe điện có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ. Các dòng xe điện của hãng có thể đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, từ gia đình đô thị đến tài xế dịch vụ. Đơn cử như BYD Sealion 6, BYD Atto 3, BYD Atto 2, BYD M6...

Khách hàng đặt cọc thành công xe BYD Atto 2 tại BYD NEG An Giang

Theo ghi nhận tại showroom BYD NEG An Giang, trong tháng 8, lượng khách hàng đến tư vấn, lái thử và đặt cọc các dòng xe BYD Atto 2, BYD M6 tăng cao hơn với cùng kỳ tháng trước, nhờ tính thực dụng và chi phí vận hành thấp.

“BYD Atto 2 và BYD M6 đều có khả năng di chuyển quãng đường dài, đáp ứng nhu cầu vận hành cả ngày và phù hợp cho gia đình lẫn tài xế dịch vụ di chuyển liên tỉnh tại miền Tây”, đại diện BYD NEG An Giang cho biết.

Dòng xe BYD Atto 2 được hãng trang bị công suất hoạt động đến 174 mã lực, mô - men xoắn 310Nm, đảm bảo xe vận hành mạnh mẽ trong nhiều điều kiện khác nhau, từ đô thị đến đường trường. Đặc biệt, xe có tầm hoạt động lên đến 380km cho mỗi lần sạc, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cả ngày hoặc các chuyến đi xuyên tỉnh.

BYD M6 có thiết kế 7 chỗ phù hợp với nhóm khách hàng gia đình và tài xế công nghệ

Trong khi đó, dòng xe BYD M6 sử dụng động cơ có công suất lên đến 161 mã lực, mô-men xoắn 310Nm, giúp người lái có thể tăng tốc từ 0 - 100km/h chỉ trong 10,1 giây. Đặc biệt, xe sử dụng pin Blade 55,4 kWh, phạm vi di chuyển đến 420km cho mỗi lần sạc, đảm bảo khả năng di chuyển cả ngày của người dùng.

KIM THANH