BYD Sealion 6 ghi dấu ấn với hai đề cử tại Car Choice Award 2025

Sealion 6 cùng lúc xuất hiện ở hai đề cử ở giải thưởng Car Choice Award 2025, cho thấy BYD không chỉ được đánh giá cao về chất lượng, mà còn giúp nâng cao sự hiện diện thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng Việt.

Sealion 6 được trang bị công nghệ DM-i Super Hybrid, cho phép chiếc xe lai điện có thể vận hành mượt mà không bị giới hạn quãng đường

BYD có bước tiến mới tại thị trường ô tô Việt Nam khi dòng xe Sealion 6 góp mặt trong 2 hạng mục quan trọng tại giải thưởng Car Choice Award 2025 là: “Xe hybrid của năm” và “Xe thương hiệu mới được yêu thích nhất”. Đây được xem là sự ghi nhận của khách hàng đối với BYD, đồng thời cho thấy sức hút của dòng xe Sealion 6 về cả hiệu suất và công nghệ vượt trội.

Trong điều kiện sạc đầy pin và nạp đủ nguyên liệu, Sealion 6 có thể đạt phạm vi di chuyển đến 1.700km. Khả năng này giúp người dùng tự tin với những chuyến đi dài xuyên tỉnh mà không phải lo lắng về điểm dừng sạc - yếu tố vốn là trở ngại của các dòng xe điện thuần.

Không chỉ ấn tượng về hiệu suất, Sealion 6 còn được trang bị loạt công nghệ an toàn hiện đại như phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cùng hệ thống cảm biến và camera 360 độ. Khoang nội thất rộng rãi, thiết kế tối giản và vật liệu cao cấp mang đến không gian sang trọng, tiện nghi cho người dùng.

Theo ghi nhận tại các đại lý BYD Việt Nam, Sealion 6 liên tục thu hút lượng lớn khách hàng đến trải nghiệm và lái thử kể từ khi ra mắt đến nay. Đại diện BYD NEG Phú Quốc cho biết: “Mẫu xe này được nhiều gia đình trẻ và người dùng thường xuyên di chuyển đường dài lựa chọn nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, phạm vi hoạt động linh hoạt và cảm giác lái êm ái trên nhiều tuyến đường, từ đô thị đến đường trường”.

KIM THANH