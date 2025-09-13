Việt Nam đạt mức tăng trưởng xe điện nhanh nhất Đông Nam Á

Việt Nam đang nổi lên như một thị trường xe điện đầy tiềm năng trong khu vực, phản ánh rõ xu hướng chuyển đổi xanh trong nước đang đạt hiệu quả bước đầu.

Showroom VFXanh Long An sẵn sàng giao xe cho khách hàng

Theo báo cáo Electric Vehicle Outlook 2025 của BloombergNEF, lượng ô tô điện bán ra tại Việt Nam đã tăng hơn 10 lần chỉ trong ba năm, từ dưới 10.000 xe vào năm 2022 lên mức dự kiến trên 100.000 xe trong năm 2025. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, giúp Việt Nam vươn lên như một trong những thị trường xe điện phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và Bộ Công Thương cũng cho thấy, trong năm 2024, xe điện và xe hybrid chiếm tới 22% tổng doanh số ô tô mới bán ra. Sự tăng trưởng này không chỉ đến từ nhu cầu người dùng mà còn nhờ các chính sách của Nhà nước, ưu đãi từ hãng.

Nhiều khách hàng lần đầu mua xe đã quyết định lựa chọn xe điện

Trong đó, VinFast tiếp tục giữ vai trò tiên phong. Năm 2024, hãng đã bàn giao thành công khoảng 97.000 ô tô điện đến tay khách hàng, gần gấp ba lần so với năm 2023. Bước sang năm 2025, đà tăng trưởng của VinFast vẫn duy trì ổn định, với doanh số trung bình khoảng 11.000 xe mỗi tháng. Riêng tháng 8-2025, hãng giao 10.922 xe thành công, cho thấy sức hút ngày càng lớn của ô tô điện.

Tại hệ thống phân phối, sức nóng của thị trường ô tô điện cũng được thể hiện rõ. Ghi nhận tại VFXanh, lượng khách hàng đến tìm hiểu và đặt mua ô tô điện VinFast trong tháng 8 tăng mạnh so với tháng trước. Trong đó, hai mẫu xe VF5 và VF3 đang dẫn đầu doanh số nhờ thiết kế nhỏ gọn, mức giá dễ tiếp cận và khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Đại diện VFXanh cho biết: “Nhu cầu lái thử và đặt cọc xe VinFast tiếp tục tăng ngay cả ở các tỉnh lân cận TP.HCM, cho thấy xu hướng chuyển đổi sang xe điện đang ngày càng tăng trưởng rõ rệt tại thị trường Việt Nam”.

Để đáp ứng nhu cầu này, trong tháng 9, hệ thống VFXanh triển khai chương trình khuyến mãi “Bí ẩn trong tay - Rinh ngay xế xịn”, mang đến cho khách hàng cơ hội: mua một xe có thể nhận thêm một xe VinFast VF3, xe máy điện VinFast Motio hoặc xe đạp điện VF DrgnFly. Bên cạnh đó, nhiều chính sách tốt như chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ, hỗ trợ 3% lãi suất vay áp dụng toàn quốc (với một số mẫu xe nhất định)... tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tiêu dùng tiếp cận phương tiện xanh.

Khách hàng có thể liên hệ ngay để tham khảo các chương trình khuyến mãi tại VFXanh hoặc đăng ký lái thử, đặt cọc các dòng xe VinFast khác tại website: vfxanh.vn hoặc qua hotline: 1900 2057.

KIM THANH