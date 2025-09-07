VinFast VF8 thử nghiệm công nghệ tự lái cấp 4

Đây là phần tiếp theo trong dự án xe tự hành do VinFast phối hợp cùng các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, hướng tới làm chủ công nghệ tự lái cấp độ 4, là mức độ cho phép xe tự vận hành hoàn toàn…

Hệ thống camera bên trên VinFast VF8 ứng dụng trong công nghệ tự lái

Chiếc VF8 thử nghiệm được trang bị tới 15 camera quan sát, 12 cảm biến LiDAR và radar, cho phép hệ thống điện tử nhận diện toàn bộ vật cản trong bán kính 250 m với độ chính xác cao. Bên trong, khoang lái tích hợp thêm màn hình cỡ lớn phục vụ cho việc giám sát khả năng tự vận hành của xe.

Trong công nghệ ô tô tự lái được phân chia thành 5 cấp độ. Từ cấp độ 1 - 3, xe vẫn cần sự tham gia của tài xế. Ở cấp độ 4, hệ thống gần như thay thế hoàn toàn con người trong quá trình vận hành, và cấp độ 5 là mức cao nhất, nơi xe có thể tự điều khiển toàn diện mà không cần đến sự giám sát của người lái.

Việc hợp tác giữa VinFast và Phenikaa-X được đánh giá là bước tiến quan trọng cho thấy doanh nghiệp Việt không chỉ tập trung vào sản xuất xe điện mà còn từng bước tham gia vào cuộc đua công nghệ tự hành tiên tiến. Điều này mở ra triển vọng mới giúp ô tô điện Việt Nam tiến xa hơn, tạo tiền đề cạnh tranh với các thương hiệu lớn đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc.

Hiện ở phiên bản thương mại, VF8 đạt công nghệ tự hành cấp độ 2, hỗ trợ người lái trong một số tình huống như giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng hay hỗ trợ phanh khẩn cấp. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn sở hữu động cơ điện công suất đến 300kW, cùng quãng đường di chuyển tối đa hơn 400km cho mỗi lần sạc, phù hợp với nhu cầu của người dùng di chuyển đô thị lẫn đường trường.

Trong tháng 9 này, khách hàng mua VinFast VF8 tại hệ thống VFXanh sẽ được hưởng ưu đãi lên đến 168 triệu đồng…cùng nhiều chính sách hấp dẫn như miễn lệ phí trước bạ và sạc pin đến năm 2027, hỗ trợ lãi suất vay chỉ 3%, giúp người mua xe giảm gánh nặng chi phí khi chuyển đổi sang phương tiện xanh.

KIM THANH