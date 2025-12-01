Xã hội

Phát hiện 1 người đàn ông tử vong trên ghe tại bãi bồi sông Trà Khúc

Chiều 1-12, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang điều tra, xác minh danh tính người đàn ông tử vong trên ghe ở bãi bồi sông Trà Khúc, đoạn phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, một số người dân đi nhặt củi, câu cá ở bãi bồi sông Trà Khúc phía đường Trường Sa đã phát hiện có 1 chiếc ghe tấp sát bụi cây cách bờ khoảng 15m. Người dân lại gần quan sát thì phát hiện 1 người đàn ông tử vong trên ghe nên lập tức báo Công an phường Cẩm Thành.

Hiện trường vụ việc tại bãi bồi sông Trà Khúc

Nhận được tin báo, Công an phường phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, điều tra.

Lực lượng chức năng có mặt điều tra vụ việc

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân, xác định danh tính người đàn ông tử vong. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TRANG

