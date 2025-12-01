Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ tạm thay đổi nhân sự quản lý, điều hành

Ngày 1-12, tin từ Hội Đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã thông qua quyết nghị về phương án nhân sự tạm thời để điều hành hoạt động của công ty.

Theo đó, HĐQT công ty tạm thời giao ông Nguyễn Đình Vũ, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn, nhận nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của phòng này trong thời gian trưởng phòng làm việc với cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Hồng Việt, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, được giao phối hợp và hỗ trợ cho ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, đặc biệt là các công việc có liên quan tới quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Quản đốc phân xưởng vận hành, được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của phân xưởng trong thời gian quản đốc làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 19-11, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ xả nước với lưu lượng 16.100m﻿3 /s gây ngập vùng hạ du

Xã Hòa Xuân là một trong những địa phương bị ngập nặng sau khi Thủy điện Sông Ba Hạ xả nước

HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cũng phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty tạm thời điều hành các hoạt động của Ban điều hành công ty và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật công ty trong thời gian tổng giám đốc nghỉ phép và làm việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày ngày 19-11, trong thời điểm mưa lũ, Thủy điện Sông Ba Hạ xả nước với lưu lượng 16.100m3/s gây ngập lụt vùng hạ du.

MAI CƯỜNG