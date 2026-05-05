Sáng 5-5, giá vàng giảm 1,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay 5-5 giảm mạnh dù giá vàng thế giới trên thị trường châu Á phục hồi.

Người dân mua vàng tại một cửa hàng

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 161,5 triệu đồng/lượng mua vào và 164,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 162 triệu đồng/lượng mua vào và 165 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 9 giờ ngày 5-5 (giờ Việt Nam) ở mức 4.540,4 USD/ounce, tăng gần 17 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 4-5. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 144,2 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

