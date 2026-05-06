Sáng 6-5, giá vàng tăng 2,5 triệu đồng/lượng

Sáng 6-5, giá vàng bật tăng 2,5 triệu đồng/lượng

Vào lúc 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 9 giờ ngày 6-5 (giờ Việt Nam) lên 4.626 USD/ounce, tăng gần 70 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 5-5. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 147 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước từ 20 - 20,5 triệu đồng/lượng.

