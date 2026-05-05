Phát hiện xe đạp điện vận tốc cao "đội lốt" thông số đúng quy chuẩn

Lực lượng quản lý thị trường phát hiện nhiều xe đạp điện có công suất thực tế lên đến 600W, vận tốc khoảng 60km/giờ, nhưng chỉ thể hiện thông số công suất 240W, giới hạn 25km/giờ.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh xe điện tại đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội, ngày 5-5. Ảnh: BẢO TRUNG

Ngày 5-5, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh xe điện Tuấn Linh tại số 20, ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến, TP Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 29 xe đạp điện có dấu hiệu “trá hình” về kết cấu. Chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số xe đã bị thay đổi kết cấu. Động cơ sử dụng có công suất thực tế từ 600W trở lên, vận tốc tối đa có thể đạt khoảng 50km/giờ.

Trong khi trên phương tiện lại thể hiện thông số kỹ thuật motor công suất 240W, công tơ mét giới hạn 25km/giờ (phù hợp quy định đối với xe đạp điện thuộc nhóm phương tiện thô sơ, không phải đăng ký và người điều khiển không cần giấy phép lái xe).

Xe điện công bố vận tốc tối đa 25km/giờ nhưng thực tế chạy 45-50km/giờ. Clip: DMS

Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết, thời gian gần đây, hoạt động mua bán xe đạp điện trên các nền tảng mạng xã hội diễn biến phức tạp. Một số sản phẩm được quảng cáo với kiểu dáng bắt mắt, khả năng vận hành mạnh nhưng thể hiện thông số kỹ thuật thấp để phù hợp quy định đối với xe đạp điện thô sơ.

Trên thị trường tại Hà Nội đang xuất hiện tình trạng che giấu kết cấu thực của phương tiện, đưa vào lưu thông các xe có công suất, tốc độ cao hơn nhiều so với thông số công bố. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với học sinh và người lớn tuổi.

Lực lượng quản lý thị trường TP Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm.

Clip lực lượng chức năng kiểm tra kho chứa xe điện vi phạm

