Cà Mau: Cháy nhà trong đêm, bé trai 9 tuổi tử vong

Sáng 27-9, UBND xã Phú Mỹ (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy trong đêm, làm một bé trai tử vong.

Hiện trường vụ cháy

Theo đó, khoảng 0 giờ 28 cùng ngày, lực lượng nhận được tin báo vụ cháy xảy ra tại nhà ông Trần Trung H. (sinh năm 1990, ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, kinh doanh mua bán thịt heo). Khi xảy ra vụ cháy, có 4 người đang ngủ trong nhà. Sau đó, ông H., vợ và con gái chạy thoát ra ngoài được, còn con trai ông H. là T.B.P. (9 tuổi) bị kẹt lại trong nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phối hợp lực lượng quân sự xã nhanh chóng đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Đến khoảng 0 giờ 50, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Quá trình chữa cháy, lực lượng công an và quân sự xã đã nỗ lực cứu chữa và tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, không may cháu T.B.P. tử vong tại khu vực phòng ngủ (giường tầng phía trên) ở phía sau của căn nhà.

Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy đang được lượng lượng chức năng xác minh, làm rõ.

TẤN THÁI