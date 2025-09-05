Xã hội

Cà Mau: Cứu 4 thuyền viên sau nhiều giờ trôi dạt trên biển

Chiều 5-9, Đồn Biên phòng Cái Cùng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 4 thuyền viên gặp nạn trên biển sau khi được người dân cứu vớt.

Chăm sóc y tế cho thuyền viên được cứu vớt trên biển. Ảnh: ĐỒN BIÊN PHÒNG CÁI CÙNG

Trước đó, ghe BL 2412-TS hành nghề lưới, xuất bến ngày 2-9 từ cửa biển Cái Cùng, trên ghe có 4 thuyền viên, do Nguyễn Văn T. (sinh năm 1988, ngụ xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) điều khiển. Khi ghe hoạt động cách cửa biển Cái Cùng khoảng 12 hải lý thì gặp sóng to gió lớn nên bị chìm. Các thuyền viên trôi dạt nhiều giờ trên biển trước khi được phương tiện BT 91448-TS do ông Dương Văn C. (tỉnh Vĩnh Long) phát hiện, cứu vớt và đưa vào bờ.

Do cửa biển Cái Cùng cạn, ghe cứu nạn không thể vào được, trong khi một nạn nhân sức khỏe yếu, Đồn Biên phòng Cái Cùng đã huy động phương tiện vỏ Composite của người dân, đồng thời cử 3 cán bộ biên phòng ra đón, chăm sóc y tế ban đầu. Sau đó, đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn.

TẤN THÁI

