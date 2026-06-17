Cà Mau: Cứu sống bé trai đi rừng bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết

Chiều 17-6, đại diện Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhi N.M.H. (14 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau) bị ong vò vẽ đốt 55 vết.

Bệnh nhi N.M.H. đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Theo người nhà bệnh nhi, em H. đi rừng cùng cha, không may va trúng tổ ong vò vẽ. Đàn ong sau đó túa ra đốt nhiều vị trí trên cơ thể khiến em H. mệt, chóng mặt, vã mồ hôi và môi tái. Người nhà đã đưa H. đến Bệnh viện U Minh cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhi được xử trí ban đầu bằng thở oxy, tiêm adrenalin và truyền dịch. Tuy nhiên, tình trạng diễn tiến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vào sáng 16-6.

Theo Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, bệnh nhi H. nhập viện trong tình trạng đau nhức toàn thân, đỏ da toàn thân, có 55 vết ong đốt rải rác kèm hoại tử trung tâm. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị phản vệ độ III do ong vò vẽ đốt. Sau hơn một ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi cải thiện. Hiện em H. tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, ăn uống được và tiếp tục được theo dõi để phòng các biến chứng có thể xảy ra.

TẤN THÁI