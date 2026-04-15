Xã hội

Gia Lai: Ong đốt 1 người tử vong, 4 người nhập viện

SGGPO

Năm nhân viên bảo vệ rừng ở Gia Lai đang kiểm tra rừng keo tràm thì bị ong đốt, khiến 4 người nhập viện, 1 người tử vong.

Chiều 15-4, một lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) xác nhận, 5 nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn bị thương vong do ong đốt.

Xe cấp cứu cùng lực lượng cứu hộ đã có mặt hỗ trợ các nạn nhân đến bệnh viện. Ảnh: XH

Cụ thể, khoảng 12 giờ cùng ngày, Công an phường Quy Nhơn Tây tiếp nhận tin báo có 5 nhân viên bảo vệ rừng bị ong đốt tại khu vực rừng núi Long Mỹ (khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây).

Theo tin báo, khoảng 7 giờ cùng ngày, tổ kiểm tra rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn gồm 5 người: H.Th.V. (sinh năm 1986, ở phường Quy Nhơn Bắc), Ng.V.T. (sinh năm 1986), Ph.B.H. (sinh năm 1976), Ng.Q.H. (sinh năm 1980, cùng ở phường Quy Nhơn) và L.P.Đ. (sinh năm 1983, ở phường Quy Nhơn Đông) đi tuần tra bảo vệ rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 352, khu phố Long Thành, thì bị ong đốt (chưa rõ chủng loại ong).

Lực lượng chức năng, người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: XH

Hậu quả, ông H.Th.V. tử vong, các nạn nhân còn lại được người dân kịp thời phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng kịp thời có mặt để hỗ trợ các nạn nhân, làm rõ vụ việc. Ảnh: XH

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể ông H.Th.V. về Trạm Bảo vệ rừng Long Mỹ để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NGỌC OAI

Từ khóa

ong đốt nhập viện giữ rừng tử vong Gia Lai Quy Nhơn Tây bảo vệ rừng giữ rừng bị ong đốt ong đốt 5 người ở Gia Lai

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn