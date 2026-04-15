Gia Lai: Ong đốt 1 người tử vong, 4 người nhập viện

Năm nhân viên bảo vệ rừng ở Gia Lai đang kiểm tra rừng keo tràm thì bị ong đốt, khiến 4 người nhập viện, 1 người tử vong.

Chiều 15-4, một lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) xác nhận, 5 nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn bị thương vong do ong đốt.

Xe cấp cứu cùng lực lượng cứu hộ đã có mặt hỗ trợ các nạn nhân đến bệnh viện. Ảnh: XH

Cụ thể, khoảng 12 giờ cùng ngày, Công an phường Quy Nhơn Tây tiếp nhận tin báo có 5 nhân viên bảo vệ rừng bị ong đốt tại khu vực rừng núi Long Mỹ (khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây).

Theo tin báo, khoảng 7 giờ cùng ngày, tổ kiểm tra rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn gồm 5 người: H.Th.V. (sinh năm 1986, ở phường Quy Nhơn Bắc), Ng.V.T. (sinh năm 1986), Ph.B.H. (sinh năm 1976), Ng.Q.H. (sinh năm 1980, cùng ở phường Quy Nhơn) và L.P.Đ. (sinh năm 1983, ở phường Quy Nhơn Đông) đi tuần tra bảo vệ rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 352, khu phố Long Thành, thì bị ong đốt (chưa rõ chủng loại ong).

Lực lượng chức năng, người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: XH

Hậu quả, ông H.Th.V. tử vong, các nạn nhân còn lại được người dân kịp thời phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng kịp thời có mặt để hỗ trợ các nạn nhân, làm rõ vụ việc. Ảnh: XH

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể ông H.Th.V. về Trạm Bảo vệ rừng Long Mỹ để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NGỌC OAI