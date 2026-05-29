Cà Mau: Dông lốc làm sập, tốc mái 5 căn nhà

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tại các ấp 9, 14 và 18 của xã U Minh, tỉnh Cà Mau, xảy ra mưa lớn kèm dông lốc mạnh, làm 5 căn nhà của người dân bị tốc mái và sập hoàn toàn.
Ngoài gây thiệt hại về nhà cửa, dông lốc còn làm 3 người dân bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng; nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt có giá trị của người dân bị hư hỏng.
Sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã U Minh chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp Đồn Biên phòng Khánh Tiến hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.