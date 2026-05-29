Cà Mau: Dông lốc làm sập, tốc mái 5 căn nhà

Chiều 29-5, Đồn Biên phòng Khánh Tiến, Bộ đội Biên phòng Cà Mau, cho biết đơn vị vừa huy động cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ người dân tại nhiều ấp trên địa bàn xã U Minh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Khánh Tiến cùng lực lượng Quân sự xã U Minh hỗ trợ hộ người dân che chắn lại nhà sau thiên tai. ẢNH: HOÀNG TÁ

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tại các ấp 9, 14 và 18 của xã U Minh, tỉnh Cà Mau, xảy ra mưa lớn kèm dông lốc mạnh, làm 5 căn nhà của người dân bị tốc mái và sập hoàn toàn.

Ngoài gây thiệt hại về nhà cửa, dông lốc còn làm 3 người dân bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng; nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt có giá trị của người dân bị hư hỏng.

Sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã U Minh chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp Đồn Biên phòng Khánh Tiến hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

TẤN THÁI