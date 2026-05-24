Cần Thơ: Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt xuống cấp, hoang phế

Giữa trung tâm phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt từng là điểm sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí và tổ chức nhiều sự kiện lớn của địa phương. Sau nhiều năm, nơi từng đông đúc người dân nay rơi vào cảnh xuống cấp, vắng vẻ.

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, thuộc TP Sóc Trăng cũ, nay là phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, có diện tích khoảng 20ha, nằm trên trục đường Hùng Vương. Công trình từng được xem là “lá phổi xanh” của đô thị Sóc Trăng cũ, thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, hội chợ, sự kiện lớn, thu hút đông người dân và du khách.

Khu vực vui chơi cho trẻ em đang rơi vào tình trạng bỏ hoang

Các thiết bị đồ chơi bị cỏ bao phủ

Ghi nhận tại khu vực cổng chính, khu vui chơi trẻ em phía bên trái đã bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, bao phủ nhiều thiết bị trò chơi. Đi sâu vào bên trong, các ki-ốt, quầy bán hàng đóng kín cửa, bụi bám dày, nhiều biển hiệu bạc màu vì thời gian và nắng mưa.

Biển hiệu bạc màu dưới nắng mưa

Căn tin đóng cửa lâu ngày

Khu nhà hội chợ – triển lãm

Nền gạch tại Khu nhà hội chợ – triển lãm xuống cấp nặng

Tại khu nhà hội chợ - triển lãm rộng hàng ngàn mét vuông, nền gạch nhiều nơi vỡ nát, bong tróc, bị đội lên thành từng mảng, tiềm ẩn nguy hiểm. Bên trong, tường loang lổ, bám bụi; nhiều ô cửa kính không còn nguyên vẹn, khung sắt hoen gỉ; các dãy hành lang vắng lặng, trống trải.

Nhiều hạ tầng tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt đang xuống cấp do không hoạt động trong thời gian dài

Trong Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt hiện chỉ còn vài quán nước nhỏ đang hoạt động

Anh Nguyễn Văn Thoại, bảo vệ tại cổng chính Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, cho biết khu vực này đã lâu không tổ chức hoạt động, sự kiện. Ban ngày chỉ có một số người vào tập thể dục buổi sáng, trưa và chiều có vài học sinh, bạn trẻ ghé các quán cà phê còn hoạt động. Do không được khai thác thường xuyên, nhiều hạng mục cơ sở vật chất, hệ thống chiếu sáng đã xuống cấp, hư hỏng.

Hồ nước lớn nhất trong Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt

Anh Võ Văn Vũ, một tiểu thương còn bám trụ tại khu vực Hồ Nước Ngọt, nhớ lại trước đây nơi này thường xuyên tổ chức hội chợ, ca nhạc, thu hút đông người dân và trẻ em đến vui chơi. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2021 đến nay, khu vực này dần vắng khách, nhiều hạng mục bị bỏ hoang. Theo anh Vũ, với vị trí thuận lợi, hạ tầng sẵn có và không gian rộng, nếu được cải tạo, nâng cấp hoặc tái khai thác phù hợp, nơi đây có thể trở lại thành điểm vui chơi, giải trí của người dân.

Sự xuống cấp kéo dài tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị, mà còn gây tiếc nuối cho nhiều người dân địa phương, nhất là trong bối cảnh không gian sinh hoạt cộng đồng, sân chơi cho thanh thiếu nhi còn thiếu.

Cảnh quan, cây xanh, hồ nước và hạ tầng có sẵn tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt

Trao đổi với Báo SGGP, Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ cho biết, Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt là công trình văn hóa, sinh hoạt cộng đồng có ý nghĩa quan trọng đối với người dân thành phố. Thời gian qua, do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn mô hình quản lý, hoạt động khai thác tại đây còn cầm chừng, chưa mang lại hiệu quả thiết thực; một số hạng mục hạ tầng xuống cấp.

Một góc Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt

Trước thực tế này, UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ. Đơn vị này sẽ tiếp nhận, quản lý, sử dụng và khai thác Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt trong thời gian tới.

Trước mắt, Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt sẽ được giữ nguyên hiện trạng để kiểm kê, đánh giá toàn diện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, các hợp đồng liên quan và nhu cầu đầu tư, sửa chữa. Dự kiến, việc bàn giao tài sản công sẽ được thực hiện trong tháng 5-2026.

UBND TP Cần Thơ cũng đã bố trí 1,2 tỷ đồng để quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng khu vực này, nhằm duy trì cảnh quan, từng bước khắc phục các hạng mục xuống cấp, bảo đảm an toàn tài sản và mỹ quan đô thị.

TUẤN QUANG