Tây Ninh: Phân cấp, phân quyền phải gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm tra, giám sát

Chiều 29-5, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhấn mạnh, hiện nay Trung ương phân cấp mạnh hơn cho tỉnh, và tỉnh cũng đã phân cấp triệt để cho cấp xã.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho rằng, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, điều kiện thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Đồng chí nhấn mạnh nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả”; kiên quyết khắc phục tình trạng giao việc nhưng không giao quyền, hoặc giao quyền nhưng không kiểm soát.

Theo đồng chí, quyền hạn của cấp xã hiện đã được mở rộng đáng kể, có những lĩnh vực tương đương một cấp huyện trước đây. Do đó, các địa phương phải chủ động nâng cao năng lực để thực sự làm chủ địa bàn, chịu trách nhiệm trực tiếp trong các lĩnh vực quản lý đã được giao quyền. Đồng chí yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Để cấp xã vận hành thông suốt, hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành của tỉnh thực sự đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở bằng các hình thức linh hoạt.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Quyết yêu cầu toàn hệ thống chính trị tỉnh Tây Ninh chuyển mạnh sang giai đoạn vận hành thực chất; toàn bộ máy phải phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, thường xuyên tự đánh giá để hoàn thiện, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, sau hợp nhất, tỉnh có 96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 14 phường; giảm 184 đơn vị cấp xã, tương đương tỷ lệ giảm 65,71%, đồng thời giảm 24 đơn vị hành chính cấp huyện. Đến nay, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã tiếp nhận hơn 1,21 triệu hồ sơ, trong đó có hơn 1,2 triệu hồ sơ trực tuyến. Tổng số hồ sơ đã giải quyết đạt hơn 1,16 triệu, với tỷ lệ quá hạn chỉ 0,02%. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cơ sở. UBND tỉnh đã ban hành 16 quyết định phân cấp trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, quản lý công chức, viên chức, an toàn thực phẩm, quản lý tài sản công và đầu tư công.

QUANG VINH