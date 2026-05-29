TP Cần Thơ: Bảo tồn, phát huy di tích gắn với phát triển du lịch

Ngày 29-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Cần Thơ phối hợp Sở VH-TT-DL Cần Thơ tổ chức tọa đàm “Bảo tồn, phát huy di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ”.

Tham dự cuộc tọa đàm có các đồng chí: Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Cần Thơ; Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Tọa đàm còn có sự tham dự của các đồng chí: Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý trình bày tham luận tập trung các nhóm vấn đề lớn, như: Cơ sở lý luận, quan điểm, chủ trương của Đảng và trách nhiệm của hệ thống chính trị trong quản lý, bảo tồn, phát huy di tích; vai trò của di tích trong giáo dục truyền thống, xây dựng văn hóa và phát triển du lịch.

Cùng với đó là thực trạng công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn TP Cần Thơ; định hướng, giải pháp, mô hình phát huy giá trị di tích gắn với phát triển bền vững, chuyển đổi số, đối ngoại nhân dân và xây dựng thương hiệu văn hóa Cần Thơ…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, thành phố hiện sở hữu 108 di tích được xếp hạng (1 di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích cấp quốc gia và 76 di tích cấp thành phố), cùng 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Để có cơ sở lý luận và thực tiễn cho buổi tọa đàm, đoàn khảo sát của Thành ủy TP Cần Thơ đã kiểm tra thực tế nhiều di tích trọng điểm trên địa bàn và nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại một số di tích ở TPHCM.

Tại tọa đàm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy di tích lịch sử - văn hóa trường hợp TPHCM”.

Tham luận tập trung làm rõ vai trò của di tích lịch sử - văn hóa như một nguồn lực nội sinh quan trọng trong phát triển bền vững của TPHCM, trong bối cảnh mở rộng không gian đô thị và hội nhập quốc tế sâu rộng. Qua đó, đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, góp phần xây dựng TPHCM trở thành trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của khu vực và quốc tế.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trần Văn Huyến, quán triệt Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành ủy Cần Thơ luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác phát triển văn hóa của TP Cần Thơ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đồng chí kỳ vọng với những chia sẻ, trao đổi, tham luận tại hội thảo, Cần Thơ sẽ tập trung các giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp văn hóa theo yêu cầu hội nhập…

