Chiều 10-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2025 (VBF 2025) với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Sự kiện do Bộ Tài chính phối hợp với Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn VBF 2025, chiều 10-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng nhấn mạnh, chủ đề năm nay mang tính thời sự và ý nghĩa sâu sắc, trong bối cảnh cả thế giới và Việt Nam đều xác định chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là hai động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững. Trong 5 năm qua, kinh tế Việt Nam đã chứng minh khả năng chống chịu trước nhiều cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, bội chi, nợ công; bảo đảm các cân đối lớn như thu – chi ngân sách, thương mại thặng dư, an ninh lương thực và năng lượng.

Thủ tướng khẳng định, thời gian tới, Việt Nam tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội – đây là nền tảng cho ổn định chính sách và môi trường đầu tư phát triển bền vững. Cùng với đó, Chính phủ đẩy mạnh ba đột phá chiến lược là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực với tinh thần “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nhân lực và quản trị thông minh”; đồng thời làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Việt Nam sẽ khai thác mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt ở các ngành, lĩnh vực mới nổi như công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo…

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh kết nối kinh tế trong khu vực và toàn cầu, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI và quốc tế, kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. Chính phủ sẽ tiếp tục huy động mạnh mẽ nguồn lực từ hợp tác công – tư, tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông dòng vốn phát triển, trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Về cải cách môi trường đầu tư, Thủ tướng cho biết Chính phủ kiên trì cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao. Nhà nước sẽ thúc đẩy hợp tác giữa “ba nhà”: nhà nước – nhà doanh nghiệp – nhà trường, phục vụ cho các lĩnh vực ưu tiên như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sạch và chuyển đổi năng lượng.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp FDI tiếp tục mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, đồng thời cùng tham gia xây dựng thể chế và hiện đại hóa quản trị. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh quan điểm: “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công – tư đồng hành, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, doanh nhân thụ hưởng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự diễn đàn, chiều 10-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước những kiến nghị của doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn cầu thị, cởi mở, sẵn sàng đối thoại thẳng thắn, cùng tháo gỡ vướng mắc. Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát kỹ các đề xuất, kịp thời giải quyết trong phạm vi thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương hành động, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đóng góp vào việc hoàn tất kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới 2026 – 2030.

LƯU THỦY