Điểm hẹn mới của dòng vốn và tài sản số toàn cầu

Việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng không chỉ giúp Việt Nam đa dạng hóa thị trường vốn, mà còn đưa thành phố trở thành điểm đến mới của dòng vốn công nghệ toàn cầu.

Đà Nẵng đang từng bước xây dựng nền tảng để hình thành trung tâm tài chính quốc tế gắn với kinh tế số. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính như Hồng Kông, Singapore,… cho thấy yếu tố quyết định thành công không chỉ nằm ở dòng vốn, mà ở khung pháp lý minh bạch, nhất quán cho các hoạt động tài sản số.

Ông Ben El-Baz, Trưởng nhóm phát triển toàn cầu của Tập đoàn HashKey đánh giá, Việt Nam đang đi đúng hướng khi ban hành Nghị quyết 05 và xây dựng hành lang pháp lý cho tài sản ảo. Việc hình thành các sàn giao dịch được cấp phép trong nước sẽ giúp bảo vệ nhà đầu tư, thu hút dòng vốn và thúc đẩy đổi mới Web3 tại Việt Nam. Các sàn giao dịch trong nước cần tuân thủ chuẩn minh bạch thông tin, bảo mật dữ liệu người dùng và cơ chế giám sát tương tự các trung tâm tài chính lớn trên thế giới.

Về triển vọng, theo ông Ben El-Baz, Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng có tiềm năng trở thành trung tâm đổi mới tài sản số khu vực, nếu sớm hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế thử nghiệm cho các doanh nghiệp Web3. Bởi sự rõ ràng về quy định không chỉ bảo vệ người dùng mà còn là chìa khóa thu hút vốn toàn cầu.

Ở góc độ phát triển thị trường, theo ông Lamon Rutten, chuyên gia của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Đà Nẵng và TPHCM có thể trở thành trung tâm giao dịch tài sản mã hoá quy mô hàng ngàn tỷ USD, nếu có chính sách phù hợp.

Việc mã hoá tài sản thực như bất động sản, doanh nghiệp, cảng biển hay du thuyền sẽ mở ra cơ hội huy động vốn lớn, đặc biệt cho khu vực tư nhân và các dự án hạ tầng. “Nếu Chính phủ Việt Nam cho phép thử nghiệm token hóa tài sản trong khuôn khổ trung tâm tài chính quốc tế, chúng ta sẽ chứng kiến một cú hích lớn cho đổi mới tài chính”, ông nói.

Ông cũng cho rằng, việc token hóa các dự án hạ tầng sẽ mở ra cơ hội để cộng đồng người dân tham gia đầu tư, cùng hưởng lợi từ sự phát triển và tạo tính bền vững cho kinh tế địa phương. Đà Nẵng có lợi thế là thành phố biển, quy mô vừa phải, dễ kiểm soát thí điểm. Nếu mô hình này thành công, Việt Nam có thể nhân rộng ra các trung tâm khác.

Ông David Otto, Nhà sáng lập và Luật sư điều hành Martin Davis PLLC (Hoa Kỳ) chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đồng ý kiến, ông David Otto, Nhà sáng lập và Luật sư điều hành Martin Davis PLLC (Hoa Kỳ) nhìn nhận, thành công của trung tâm tài chính quốc tế phụ thuộc lớn vào việc xây dựng khung pháp lý tương thích với thông lệ quốc tế, bảo đảm vừa tuân thủ vừa thúc đẩy đổi mới. Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng nên được trao cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cho phép các doanh nghiệp phát hành, giao dịch và quản lý tài sản số trong khuôn khổ an toàn.

“Cấu trúc quy định phải vừa bảo vệ nhà đầu tư, vừa khuyến khích đổi mới,” ông Otto nhấn mạnh, đồng thời cho biết nhiều nước đã thử nghiệm mô hình “sandbox” và đạt kết quả tích cực.

Tương tự, theo ông Joeh Shen, Luật sư thành viên Withers Khattar Wong LLP, việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng không chỉ dừng ở lĩnh vực tài chính – ngân hàng, mà còn cần hướng đến trở thành trung tâm đổi mới công nghệ, trong đó tài sản số và tiền điện tử là một trong những trụ cột chính. “Nếu Việt Nam biết chọn mô hình quản lý mở và linh hoạt, Đà Nẵng có thể trở thành nơi thử nghiệm những công nghệ tài chính mới mang tính toàn cầu,” ông Joeh Shen nhận định.

Đà Nẵng cam kết hoàn thiện môi trường kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư

Từ kinh nghiệm của Trung Quốc, ông Shan Fu, Chủ tịch, Viện Nghiên cứu và Tư vấn về Công nghệ số của Hải Nam cho rằng, để thành công, Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng phải mở cửa với các định chế tài chính quốc tế, đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi và môi trường quản lý linh hoạt. Ông dẫn ví dụ khu thương mại tự do Hải Nam đã thu hút hàng trăm công ty công nghệ tài chính nhờ cơ chế cấp phép nhanh, ưu đãi thuế và quy định thử nghiệm tạm thời. Điều quan trọng là dám thử và biết kiểm soát rủi ro.

Những yếu tố đó, theo các chuyên gia, sẽ quyết định Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng có trở thành “ngôi sao mới” trên bản đồ tài chính châu Á.

XUÂN QUỲNH