Năm 2025: Phát hành khoảng 1 triệu tỷ đồng cho cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ

Chiều 9-11, tại họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về các giải pháp để phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại họp báo. Ảnh: QUANG PHÚC

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là trong năm 2025 để hướng tới phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Trong suốt thời gian vừa qua, chúng ta đã nỗ lực rất nhiều để thị trường chứng khoán được xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Theo Thứ trưởng, đối với thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán, bước phát triển như vừa qua tạo nền tảng, cơ sở rất tốt để các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn phát hành cổ phiếu IPO trên thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính đã báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, trong đó tạo điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện IPO, gắn với niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Các thủ tục hành chính rút xuống, trước đây sau khi IPO xong thì phải mất thời gian để soát xét báo cáo tài chính và nhanh cũng mất 3-6 tháng. Nhưng hiện nay, theo các quy định mới của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 30 ngày. Đây là quy định tạo điều kiện rất thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện IPO cổ phiếu trên thị trường chứng khoán gắn với niêm yết, doanh nghiệp sẽ có động lực rất lớn để thực hiện việc này.

“Khi chúng ta làm được điều đó thì lại thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư vào cổ phiếu mà doanh nghiệp IPO. Những quy định ấy sẽ có tác dụng rất lớn, là động lực để các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán, huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình”, Thứ trưởng nêu.

Trong năm 2025, đối với trái phiếu Chính phủ phát hành khoảng 500.000 tỷ đồng. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cả công chúng và riêng lẻ, sau một thời gian phục hồi trở lại, quy mô thị trường cũng phát hành khoảng 500.000 tỷ đồng. Như vậy, thị trường trái phiếu của chúng ta năm 2025 phát hành vào khoảng 1 triệu tỷ đồng cho cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ.

Tuy nhiên, thị trường với quy mô như vậy vẫn chưa thực sự tương ứng với tiềm năng cũng như yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu về huy động vốn cho các chủ thể, bao gồm Chính phủ và doanh nghiệp trong năm 2026 và những năm tiếp theo, kể cả giai đoạn 5 năm tới.

Bộ Tài chính đã bàn những giải pháp rất căn cơ để phát triển thị trường này, tạo điều kiện cho cả Chính phủ cũng như các doanh nghiệp huy động trái phiếu trên thị trường vốn. Trong đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính, quy định rõ các tiêu chuẩn, tiêu chí phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường phát triển minh bạch.

Với các giải pháp đó, Bộ Tài chính kỳ vọng năm 2026 thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu sẽ tăng trưởng mạnh, đáp ứng được mục tiêu về huy động vốn của các chủ thể trên thị trường, chia sẻ một phần đối với kênh tín dụng của các ngân hàng thương mại.

LÂM NGUYÊN