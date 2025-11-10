Việt Nam - Anh: Tăng tốc hợp tác tài chính, ưu tiên an ninh mạng và pháp lý số

Việt Nam và Vương quốc Anh đang mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài chính, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống tài chính hiện đại, an toàn và hội nhập quốc tế, trong đó an ninh mạng và pháp lý số là hai trọng tâm ưu tiên.

Phiên thảo luận tại hội nghị

Hội nghị cấp cao Việt Nam - Vương quốc Anh về dịch vụ tài chính diễn ra tại Hà Nội ngày 7-11 vừa qua, do Đại sứ quán Anh và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự tham dự của nhiều cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện diễn ra sau khi Việt Nam và Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới trong 52 năm hợp tác ngoại giao.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết, Chính phủ Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại TPHCM và Đà Nẵng, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa thị trường tài chính thông qua hợp tác kỹ thuật, chính sách và doanh nghiệp. Các tập đoàn tài chính lớn của Anh như HSBC, Standard Chartered, Prudential, Revolut, Ozone API, iProov và Sumsub đã bày tỏ sẵn sàng tham gia.

Hội nghị tập trung vào các chủ đề mới như ngân hàng mở, trí tuệ nhân tạo (AI) trong chống gian lận và ngân hàng số, tài sản kỹ thuật số và an ninh mạng trong tài chính. Đại sứ Iain Frew nhấn mạnh: “Đây là nền tảng để xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện, kiên cường và kết nối toàn cầu hơn”.

Ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam chia sẻ tại hội nghị

Các chuyên gia cho rằng an ninh mạng đang trở thành mặt trận mới của ngành tài chính khi tội phạm mạng lợi dụng AI để giả mạo, lừa đảo và tấn công xác minh sinh trắc học. Vì vậy, đầu tư vào công nghệ và con người là yêu cầu cấp thiết để các ngân hàng nâng cao năng lực phòng vệ và xác minh danh tính khách hàng (KYC).

Việt Nam hiện thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho tài chính số, với việc ban hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới, Luật Công nghiệp kỹ thuật số và sắp tới là Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Chuyển đổi số. Cùng với đó, hai nước đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) về hợp tác chống gian lận và rửa tiền, góp phần tăng cường lòng tin và bảo vệ hệ thống tài chính.

Các chuyên gia đánh giá, sự hợp tác giữa Việt Nam và Anh sẽ giúp Việt Nam tận dụng công nghệ tiên tiến, hoàn thiện nền tảng pháp lý và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tạo bước đệm vững chắc cho hành trình trở thành trung tâm tài chính khu vực trong tương lai gần.

ĐÌNH DƯ