Phường Tam Thắng đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Ngày 8-11, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai một số nhiệm vụ trong công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), với sự tham gia của ngư dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo phường Tam Thắng đã thông tin về những thiệt hại mà thủy sản Việt Nam gặp phải khi bị cảnh báo "Thẻ vàng". Không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp, "Thẻ vàng" còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của ngư dân, khiến thu nhập giảm sút, không xuất khẩu được vào những thị trường lớn và suy giảm uy tín của Việt Nam trên thế giới.

Lãnh đạo phường Tam Thắng phát biểu tại hội nghị

Vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp, vì uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên thế giới, UBND phường Tam Thắng đã coi việc chống khai thác IUU là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Hàng tuần, UBND phường Tam Thắng đã đưa nội dung chống khai thác IUU vào cuộc họp giao ban, kịp thời chỉ đạo, triển khai các kế hoạch, công văn cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân trong công tác chống khai thác IUU tại địa phương.

Trao Quyết định thành lập Tổ tàu thuyền an toàn cho ngư dân

Tính đến ngày 6-11, tổng số tàu cá hoạt động trên địa bàn phường Tam Thắng là 70 tàu. Trong đó, số tàu đủ điều kiện hoạt động là 67 tàu (chiếm 95,7%), số tàu không đủ điều kiện hoạt động là 3 tàu (chiếm 4,3%). Trong 3 tàu không đủ điều kiện hoạt động thì 1 tàu đã bán sang tỉnh khác, 2 tàu hiện đang đậu bờ và được các cơ quan chuyên môn theo dõi chặt chẽ.

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM cũng đã đề nghị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực thủy sản cho ngư dân bằng nhiều hình thức, như: tổ chức mô hình "Ăn sáng cùng ngư dân", "Cà phê sáng cùng ngư dân".

Đặc biệt, tuyên truyền những quy định như: hoạt động đúng nghề, đúng vùng theo nội dung được ghi trong giấy phép khai thác thủy sản; thực hiện nhắn tin báo vị trí về Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư 6 giờ/lần khi tàu mất kết nối (MKN); tuyên truyền các vụ án về vận chuyển thiết bị GSHT, vi phạm vùng biển nước ngoài đã bị xử lý hình sự để nhắc nhở, răn đe người dân không sang các nước khác để khai thác thủy sản.

Bên cạnh đó, thông tin đến ngư dân về thủ tục hành chính, theo dõi thiết bị giám sát hành trình trên biển trong công tác chống khai thác thủy sản IUU.

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân

Dịp này, phường Tam Thắng lấy ý kiến thành lập "Hội phát triển kinh tế biển bền vững phường Tam Thắng". Hội sẽ là cầu nối giữa các chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân và các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn thu mua hải sản, người dân trên địa bàn phường; tăng cường hiệu quả hợp tác trong sản xuất, khai thác ngư nghiệp, đảm bảo nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân.

Đồng thời, Hội cũng là nơi nắm tình hình, chủ động hỗ trợ các ngư dân bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất khả kháng (thiên tai, buộc chuyển đổi ngành nghề khai thác, các trường hợp hải sản trượt giá,...) giúp người dân đảm bảo an sinh xã hội, phát huy tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo UBND phường Tam Thắng cũng đã tiến hành trao Quyết định thành lập Tổ tàu thuyền an toàn cho ngư dân và trao cờ Tổ quốc cho ngư dân.

THÀNH HUY