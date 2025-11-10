Sẽ có diễn đàn thường niên về văn hóa với doanh nghiệp

Chiều 10-11, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL phối hợp với Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) họp báo giới thiệu “Diễn đàn thường niên văn hóa với doanh nghiệp” năm 2025.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu “Diễn đàn thường niên văn hóa với doanh nghiệp” năm 2025

Diễn đàn dự kiến diễn ra ngày 21-12 tại Hà Nội, với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Định hình từ tư duy đột phá trong kỷ nguyên mới”.

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay có ý nghĩa đặc biệt trong việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, khẳng định vai trò của văn hóa kinh doanh như một động lực mới cho phát triển bền vững, góp phần lan tỏa các giá trị chuẩn mực, nhân văn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức diễn đàn, cho biết tại sự kiện lần này, VNABC sẽ lần đầu công bố Bộ Giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam - Hà Nội 2025.

Bộ giá trị gồm 5 nhóm cấu phần chính: giá trị tư tưởng nền tảng, giá trị cốt lõi, chuẩn mực hành vi, nguyên tắc đạo đức kinh doanh, tiêu chí thực thi văn hóa doanh nghiệp. Đây là bước tiến quan trọng nhằm thiết lập hệ thống chuẩn mực toàn diện, giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên mới.

Tại diễn đàn, ban tổ chức cũng tổ chức 2 phiên thảo luận xung quanh việc nhận diện tư duy đột phá và định hình, phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó, ban tổ chức sẽ trao chứng nhận doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam 2025, vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu, ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam và Câu lạc bộ Báo chí với văn hóa doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, diễn đàn không chỉ là nơi kết nối cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về văn hóa kinh doanh nhân văn, trách nhiệm và bền vững.

MAI AN