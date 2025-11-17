Xã hội

Cà Mau: Hai người tử vong nghi bị sét đánh

SGGPO

Trưa 17-11, UBND xã Vĩnh Hậu (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn có hai người tử vong tại ao nuôi tôm công nghiệp, nghi bị sét đánh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 ngày 17-11, ông T.V.U. (sinh năm 1985, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) cùng ông T.T.L. (sinh năm 1991) và ông L.V.H. (sinh năm 1987, cùng ngụ xã Vĩnh Hậu) đến làm thuê trong khu nuôi tôm công nghiệp của ông T.V.H. (sinh năm 1983, phường Bạc Liêu).

Khoảng 30 phút sau, ông L. và ông H. đi ra khu ao nuôi tôm để may bạt. Tại thời điểm này, bên ngoài có mưa và sét đánh.

Đến khoảng 07 giờ 45 cùng ngày, do không thấy ông L. và ông H. nên ông U. đi tìm thì phát hiện ông H. đã chết, quần áo bị cháy nên gọi điện mọi người đến hỗ trợ.

Sau đó, thi thể của ông L. được tìm thấy dưới ao, cách thi thể ông H. khoảng 15m.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Vĩnh Hậu đã cử lực lượng đến hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan.

TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau hai người tử vong nghi bị sét đánh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn