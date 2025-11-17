Huế khẩn cấp xử lý sạt lở và ứng phó lũ lớn

Mưa lớn cộng các hồ chứa điều tiết xả lũ khiến nhiều vùng thấp trũng tại TP Huế bị ngập sâu cục bộ. Trong khi, đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 49 xuất hiện một số điểm sạt lở gây ách tắc giao thông.

Sáng 17-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã kích hoạt hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai đặt ở khu trung tâm hành chính tập trung (phường Vỹ Dạ, TP Huế) để cảnh báo người dân. Đồng thời, khuyến cáo người dân triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi lũ sông Hương, sông Bồ đang lên nhanh và dự báo sẽ vượt mức báo động 3.

Video: Người dân phường Hóa Châu, TP Huế tất bật di dời đồ đạc và tích trữ nhu yếu phẩm ứng phó lũ lớn. Video: TRƯƠNG QUÂN

Mưa ngớt hạt nhưng nhiều khu dân cư ở hạ lưu sông Bồ ngập sâu

Sáng cùng ngày, mưa ở khu vực đồng bằng ngớt hạt nhưng các hồ chứa ở thượng nguồn điều tiết xả nước theo lệnh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế để ứng phó với đợt mưa lũ lớn nên nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế thuộc các phường Hóa Châu, Phú Xuân, Vỹ Dạ bị ngập từ 0,2m đến 0,4m.

Người dân Huế đưa phương tiện lên cao để tránh lũ

Tại khu vực Đập Đá (phường Thuận Hóa, TP Huế) bị ngập, chính quyền đã đặt bảng cấm đường, không cho xe cộ qua lại.

Nhiều tuyến đường ở TP Huế như Hoàng Lanh, Vũ Thắng, Bùi Thị Xuân… cũng đã bị ngập nước. Nhiều người vội vã chạy xe ô tô, xe máy đến khu vực cao ráo để tránh lũ.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở phường Hóa Châu, TP Huế

Sáng cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế phát thông báo cho học sinh nghỉ học, trừ khu vực ở nơi cao ráo vẫn dạy học bình thường.

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP Huế cho biết, đơn vị đang huy động nhân lực, thiết bị máy móc để thông tuyến các điểm sạt lở taluy dương trên tuyến quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh.

Tại tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây hiện có 6 vị trí sạt lở đất đá tràn ra mặt đường với khối lượng 1.050m3 và 6 điểm bị ngập từ Km342+100-Km345+500 qua các xã vùng A Lưới.

Quốc lộ 49 sạt lở gây ách tắc giao thông

Trên quốc lộ 49 hiện có 5 vị trí bị ách tắc do sạt lở, đất đá tràn ra mặt đường. Trong đó có 2 vị trí khá lớn với khối lượng khoảng 2.000m3 đất đá và đến nay vẫn chưa được thông tuyến.

VĂN THẮNG