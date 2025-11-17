Hàng chục căn nhà ở Đà Nẵng bị tốc mái do lốc xoáy giữa đêm

Theo thống kê ban đầu, các thôn Khánh Thọ, Trường Mỹ và Khánh Thịnh là nơi chịu thiệt hại nặng. Lốc xoáy đã làm tốc mái nhiều căn nhà và làm đổ tường rào. Riêng tại thôn Trường Mỹ, bà Trần Thị Mỹ Lan và ông Khưu Minh Dũng bị thương, cả hai đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong đêm.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, ngay sau khi nhận thông tin từ cơ sở, chính quyền xã huy động lực lượng dân quân, công an và các tổ xung kích đến hiện trường để hỗ trợ người dân.
“Lực lượng chức năng tập trung xử lý các vật cản trên tuyến quốc lộ 40B do gió quật đổ, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trong đêm. Đến sáng nay, lực lượng chức năng của xã tiếp tục kiểm tra từng khu vực, rà soát mức độ thiệt hại để tổng hợp báo cáo và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả”, ông Huỳnh Tấn Nhật thông tin thêm.
Còn tại phường Hương Trà, trận lốc cũng làm hư hỏng, tốc mái nhiều ngôi nhà tại địa phương này. Ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, trận lốc xoáy xảy ra khoảng gần 22 giờ đêm 16-11. Thời điểm này gió xoáy mạnh khiến nhiều nhà bị tốc mái, đổ sập.
Thống kê ban đầu có khoảng 15 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó Tổ dân phố Hòa Lang có 12 nhà; Đồng Hành 2 nhà, Ngọc Bích 1 nhà. Chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại cụ thể để động viên, giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.