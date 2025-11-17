Hàng chục căn nhà ở Đà Nẵng bị tốc mái do lốc xoáy giữa đêm

Sáng 17-11, ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ lốc xoáy làm hư hỏng hàng chục ngôi nhà của người dân và khiến 2 người bị thương vào tối 16-11.

Nhiều ngôi nhà của xã Chiên Đàn bị tốc mái do lốc xoáy quét qua trong đêm

Theo thống kê ban đầu, các thôn Khánh Thọ, Trường Mỹ và Khánh Thịnh là nơi chịu thiệt hại nặng. Lốc xoáy đã làm tốc mái nhiều căn nhà và làm đổ tường rào. Riêng tại thôn Trường Mỹ, bà Trần Thị Mỹ Lan và ông Khưu Minh Dũng bị thương, cả hai đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong đêm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, ngay sau khi nhận thông tin từ cơ sở, chính quyền xã huy động lực lượng dân quân, công an và các tổ xung kích đến hiện trường để hỗ trợ người dân.

Các thôn Khánh Thọ, Trường Mỹ và Khánh Thịnh của xã Chiên Đàn là nơi chịu thiệt hại nặng

“Lực lượng chức năng tập trung xử lý các vật cản trên tuyến quốc lộ 40B do gió quật đổ, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trong đêm. Đến sáng nay, lực lượng chức năng của xã tiếp tục kiểm tra từng khu vực, rà soát mức độ thiệt hại để tổng hợp báo cáo và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả”, ông Huỳnh Tấn Nhật thông tin thêm.

Còn tại phường Hương Trà, trận lốc cũng làm hư hỏng, tốc mái nhiều ngôi nhà tại địa phương này. Ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, trận lốc xoáy xảy ra khoảng gần 22 giờ đêm 16-11. Thời điểm này gió xoáy mạnh khiến nhiều nhà bị tốc mái, đổ sập.

Nhiều nhà cửa của người dân bị hư hại do lốc xoáy

Thống kê ban đầu có khoảng 15 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó Tổ dân phố Hòa Lang có 12 nhà; Đồng Hành 2 nhà, Ngọc Bích 1 nhà. Chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại cụ thể để động viên, giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Mái tôn bị gió cuốn bay, vướng lên cây cao

NGUYỄN CƯỜNG