Sau bão biển là "bão giá" vật liệu xây dựng

Từ giữa năm 2025 đến nay, thị trường vật liệu xây dựng (VLXD), đặc biệt là cát đá, gạch, ngói tăng giá mạnh, khiến nhiều người xây cất nhà cửa bị đội chi phí. Đáng nói, cơn bão số 13 vào đầu tháng 11, đã gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng, nhà cửa, công trình… ở một số tỉnh miền Trung nên nhu cầu sửa chữa, xây dựng rất lớn, càng khiến VLXD khan hiếm, giá cả liên tục "nhảy múa".

Thiệt hại "kép”

Cơn bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề các đô thị ven biển tỉnh Gia Lai, với tổng thiệt hại ước gần 6.000 tỷ đồng. Sau bão, hàng loạt nhà dân hư hỏng, sập đổ khiến đời sống càng chồng chất khó khăn. Thế nhưng, tình trạng một số cơ sở kinh doanh VLXD tự ý tăng giá, “chặt chém” khiến người dân oằn mình gánh thêm thiệt hại “kép”. Đi khắp các làng ven biển, đâu đâu cũng nghe người dân phàn nàn, than khổ về việc giá VLXD, máy phát điện… đồng loạt tăng cao.

Người dân ở ven đầm Thị Nại (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) mua tôn lợp lại nhà

Sau hơn 10 ngày kể từ khi cơn bão số 13 quét qua, từ khu vực đô thị Quy Nhơn đến các vùng dân cư ven đầm Thị Nại, ngược lên sông Kôn, cảnh tượng tiêu điều vẫn bao phủ, cây cối bị tàn phá, héo úa. Tại tổ dân phố Thuận Thái, phường An Nhơn Đông, ông Nguyễn Văn Bảy phản ánh: Giá một số VLXD tăng vô tội vạ, có mặt hàng tăng gấp 3-4 lần khiến người dân thêm khốn đốn. Ngói bình thường 8.000 đồng/viên, sau bão lên 20.000-30.000 đồng/viên, ngói úp tăng từ 25.000 lên 80.000 đồng/viên. Giá quá cao, nhưng không mua thì lấy gì sửa chữa nhà để ở.

Tương tự, tại các khu dân cư ven đầm Thị Nại thuộc xã Tuy Phước, người dân cho biết giá VLXD tăng mạnh, khiến việc sửa chữa nhà cửa càng khó khăn hơn. Ông Lê Văn Y. (thợ xây dựng tại xã Tuy Phước) cho biết: Sau bão, gạch tăng từ 1.800 lên 2.500 đồng/viên; tôn tăng 10.000 - 15.000 đồng/m2 ; sắt phi 6/12 từ 300.000 lên 380.000 đồng/cây. Người dân khổ lắm rồi, giờ càng thêm khổ nhưng không mua lấy gì lợp lại mái.

Yêu cầu bán đúng giá

Trao đổi với PV Báo SGGP, đại diện cơ sở kinh doanh VLXD M.C. (xã Tuy Phước Đông) thừa nhận, một số mặt hàng như gạch, ngói, cát, sỏi khan hiếm do nhu cầu tăng đột biến. “Bà con phản ánh cũng đúng, do nhu cầu một số mặt hàng như cát, sỏi, gạch, ngói tăng cao mà cung không đủ cầu. Còn sắt, thép, xi măng, cơ sở tôi cam kết bán đúng giá, chứ không có đẩy lên cao làm khổ thêm cho bà con sau bão”, đại diện cơ sở kinh doanh M.C. tâm sự.

Đem những phản ánh của người dân trao đổi với lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Đông và Sở Công thương tỉnh Gia Lai thì được biết, địa phương và ngành chức năng đang tăng cường kiểm tra, giám sát giá cả, yêu cầu các cơ sở cam kết bán đúng giá. “Chúng tôi phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra liên tục, yêu cầu doanh nghiệp cam kết không tăng giá. Nếu có phản ánh cụ thể, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay, xử lý nghiêm khắc”, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông Dương Minh Tân thông tin.

Ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cho biết, sau bão, có một số phản ánh về việc giá máy phát điện tăng và giá VLXD, chủ yếu là ngói truyền thống, ngói lợp mái, có biến động. Lực lượng quản lý thị trường đã gặp gỡ, ký gần 400 bản cam kết với các cơ sở kinh doanh, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về niêm yết và bán đúng giá, không tự ý tăng giá. Đối với các phản ánh từ người dân, đơn vị đã xác minh, nhưng phần lớn không có địa chỉ cụ thể, nên rất khó để phát hiện, xử lý răn đe.

Ông Hà Quang Ngọc, một nhà thầu xây dựng có trụ sở tại phường Hiệp Bình (TPHCM) cho biết, trong những ngày qua, giá VLXD liên tục “nhảy cóc”. Giá cát xây dựng đến quý 4 tăng thêm hơn 40% mỗi m3 , đá xây dựng cũng tăng từ hơn 400.000 đồng/m3 so với hồi đầu năm, lên mức 750.000 đồng/m3 . Nhiều thời điểm cát san lấp và cát xây dựng cũng khan hiếm, muốn mua cũng không có khiến công trình bị đình đốn... Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng về kiểm soát cung - cầu, bình ổn giá VLXD, công bố kịp thời giá nhân công, giá ca máy, chỉ số giá xây dựng. ĐỨC TRUNG

NGỌC OAI