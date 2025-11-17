Chuyên gia khí tượng cảnh báo về sương muối ở miền Bắc và mưa lũ ở miền Trung

Sáng 17-11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia), đã thông tin về tình hình mưa lớn, lũ lụt ở miền Trung và nguy cơ rét đậm, sương muối ở miền Bắc trong những ngày tới.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, hình thế tác động của đợt mưa lớn lần này có nhiều điểm tương đồng với đợt mưa lớn kỷ lục kéo dài từ ngày 25 đến 30-10 vừa qua. Đó là cùng chịu tác động của không khí lạnh, gió đông hoạt động mạnh trên độ cao 1.500-5.000m và rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung bộ. Tuy nhiên, lần này có hai yếu tố không mạnh như lần trước.

Cụ thể là gió đông hoạt động yếu hơn, rãnh áp thấp cũng không mạnh như đợt 25 đến 30-10. Đặc điểm lần này là vùng mưa lớn có sự biến động. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, khoảng thời gian từ ngày 15-11 đến hết ngày 18-11, mưa trải dài từ Hà Tĩnh trở vào Quảng Ngãi, khu vực phía Đông của tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và khu vực Khánh Hòa.

Tuy nhiên, từ ngày 19-11, từ TP Huế trở ra mưa có xu hướng giảm, trong khi mưa lại có xu hướng mở rộng hơn về phía Nam. "Mưa không tập trung một vùng, nên mặc dù không khí lạnh của đợt này mạnh hơn rất nhiều so với cuối tháng 10, nhưng khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn hoặc mưa kỷ lục như đợt mưa những ngày cuối tháng 10 vừa qua là không cao", ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết.

Về đợt rét đậm ở miền Bắc, theo Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, đây là đợt rét có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Khí áp tại vùng tâm rét lên tới 1075mb. Đáng lưu ý, hướng di chuyển của đợt rét này lại theo chiều Bắc - Nam, tức là thẳng từ phía Bắc xuống (các đợt không khí lạnh thông thường chủ yếu lệch Đông).

"Ngoài không khí lạnh mạnh thì từ đêm nay đến hết ngày 19-11, miền Bắc còn xuất hiện thêm cả mưa. Mưa cộng với không khí lạnh mạnh sẽ làm cho nền nhiệt của Bắc bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm mạnh", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 18 và 19-11 là 2 ngày rét nhất với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 12-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Từ ngày 20-11, miền Bắc sẽ giảm mưa và chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ngày trời nắng.

"Điều kiện để xảy ra sương muối là ban đêm phải có ít đến quang mây (ngày trời nắng). Do đó, khả năng xuất hiện băng giá trong 2 ngày tới là không cao, nhưng trong các ngày từ 20 đến 22-11 là có thể, nhất là ở khu vực vùng núi, trung du phía Bắc", ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định.

