Nhiều nơi tại miền Trung sạt lở và ngập lụt

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở miền Trung chìm trong nước, có nơi bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại Quảng Trị, hàng loạt cầu tràn ngập sâu đến 3-4m, giao thông chia cắt cục bộ, gây nguy hiểm cho người dân tại các xã miền núi Kim Ngân, Đakrông, La Lay, Bến Quan.

Đêm 16 đến sáng 17-11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Trị chìm trong nước. Hàng loạt cầu tràn ngập sâu đến 3-4m, giao thông chia cắt cục bộ, gây nguy hiểm cho người dân tại các xã miền núi Kim Ngân, Đakrông, La Lay, Bến Quan.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, chỉ trong vài giờ, lượng nước đổ về từ thượng nguồn đã làm xuất hiện hàng loạt điểm ngập ở các huyện miền núi.

Clip người dân xã Ba Lòng chuyển người và đồ dùng chạy lụt

Tại xã Kim Ngân, ghi nhận 4 điểm ngập, tuyến từ UBND xã về đập Cồn Cùng và đường vào bản An Bai đều ngập sâu khoảng 1m; các ngầm Km23, Km25 quốc lộ 9B nước dâng 0,3-0,4m.

Bộ đội biên phòng Hướng Phùng canh gác và cảnh báo lũ cho người dân

Mức độ ngập sâu nhất nằm ở xã Đakrông với 10 điểm bị chia cắt. Ngầm Ly Tôn (thôn Ly Tôn) ngập trên 3m; cầu tràn Đá Đỏ (thôn Ra Lây) ngập 3m; cầu tràn Chân Rò ngập 3-4m; các cầu tràn A Lô, La Tia, Km28, Ra Poong và Thuận 2 ngập từ 0,3m đến 1m.

Đáng chú ý, trụ sở UBND xã tại khu vực Klu bị ngập khoảng 1m; tại Km1 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, nước dâng 0,5-1m gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị kiểm tra mực nước lũ thượng nguồn

Tại xã La Lay, hai cầu tràn thôn A Ngo và A Rong ngập 40-60cm; ở xã Bến Quan, nhiều điểm tràn trên Tỉnh lộ 571 và 586 ngập khoảng 0,5m.

Mưa lớn cũng khiến mực nước tại các hồ thủy lợi dâng cao, nhiều hồ đạt từ 85,21% đến 91,40% dung tích thiết kế. Các địa phương đã tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống hồ đập, kịp thời phát hiện và xử lý hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn công trình trong điều kiện mưa lũ còn tiếp diễn.

Lực lượng Hạt quản lý đường bộ A Ngo khắc phục điểm sạt lở tại tại km10, QL15D

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các ngầm, cầu tràn đang ngập, chủ động theo dõi dự báo thời tiết và diễn biến mực nước tại khu vực mình sinh sống.

Mưa lũ dâng cao, Đồn Biên phòng Ba Nang đã triển khai tổ công tác phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương xã Đăkrông di dời 9 hộ với 31 khẩu ở thôn Ra Lây, 2 hộ với 9 khẩu ở thôn Ba Nang, 19 hộ với 79 khẩu ở thôn Trại Cá lên các khu vực an toàn.

MINH PHONG