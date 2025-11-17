Các đoàn thể, doanh nghiệp tặng quà cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Sáng 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi và Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng đến thăm và tặng quà cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Tham dự có bà Nguyễn Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi; bà Cao Thị Nhung, Phó Giám đốc Thường trực Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng; cùng đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM.

Tại chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng đã trao 50 triệu đồng cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn và tặng quà cho học sinh tại trung tâm.

Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng trao tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Trao quà cho học sinh Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tặng quà cho học sinh trung tâm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tặng quà cho học sinh trung tâm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ, tại cơ sở 1, năm học 2024-2025, trung tâm có 109 học sinh, trung tâm đã đầu tư máy móc, cải tạo nâng cấp phù hợp với môi trường làm việc của doanh nghiệp, tạo ra được những sản phẩm tốt giúp các em tự tin vào tay nghề khi hướng tới môi trường lao động hội nhập.

Tại cơ sở 2 có 10 học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề và có việc làm ổn định. Đặc biệt, tháng 9-2025 vừa qua, có 3 em học sinh của trung tâm đã được Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM đặc cách vào học.

NGUYỄN TRANG