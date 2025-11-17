Lãnh đạo Đảng, Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Ba Đình, Hà Nội

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025), tối 16-11, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư Cụm 1, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm của Ngày hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và nhân dân đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo đã trao quà tặng các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn Cụm 1, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng nông thôn mới bền vững và đô thị văn minh, gắn với nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo; trao 200 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Long.

* TPHCM: Xây dựng khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình

Ngày 16-11, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do Ban Công tác Mặt trận khu phố Chánh Lộc 7 (phường Thủ Dầu Một, TPHCM) tổ chức, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã tặng cây xanh, góp phần hỗ trợ nhân dân khu phố thực hiện công trình sạch, xanh, thân thiện môi trường và hưởng ứng phong trào thành phố muôn sắc hoa. Tại ngày hội, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một đã khen thưởng các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao quà đến những hộ dân khó khăn tại khu phố Chánh Lộc 7 (phường Thủ Dầu Một, TPHCM). Ảnh: TÂM TRANG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 do Ban Công tác Mặt trận khu phố 10 (phường Hòa Hưng) tổ chức. Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã trao 35 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của phường Hòa Hưng. Dịp này, nhiều cá nhân tiêu biểu, gương “người tốt - việc tốt” có đóng góp tích cực cho khu phố được tuyên dương, khen thưởng.

Dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 do ấp Suối Lúp (xã Ngãi Giao) tổ chức, đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Giám đốc Sở Tài Chính TPHCM, đánh giá cao các mô hình chăn nuôi bền vững và liên kết sản xuất giúp nâng thu nhập cho bà con; công tác an sinh đạt nhiều kết quả tích cực, các quỹ vận động vượt chỉ tiêu...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại ấp Nhân Trí (xã Xuyên Mộc). Phát biểu tại ngày hội, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục chăm lo đời sống người dân, nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, giữ vững an ninh trật tự, nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và tăng cường hoạt động an sinh.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại liên khu phố 14, 15, 19, 22, 23, 24 (phường Tam Bình). Đồng chí đề nghị cấp ủy khu phố và Ban Công tác Mặt trận các khu phố tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, khuyến khích người dân và cán bộ khu phố tích cực góp ý, hiến kế cho chính quyền trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp..

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng biểu dương 50 gương “người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2025; trao tặng 76 phần quà an sinh xã hội đến các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn...

Ngày 16-11, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Minh Tâm đến dự họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025) do phường Bàn Cờ TPHCM tổ chức. Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ biểu dương 44 gương “người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2025; khen thưởng các “Điển hình tiên tiến” giai đoạn 2020-2025; tặng danh hiệu “Khu phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2025...

TTXVN - NHÓM PV