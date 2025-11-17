Khánh Hòa: Khu công nghiệp ngập nặng, cầu bị cuốn trôi

Mưa lớn kéo dài, kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến Khu công nghiệp Du Long bị ngập nặng, cầu Phú Kiểng bắc qua sông Cái Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị cuốn trôi.

Trưa 17-11, bà Hà Thị Hòa, Giám đốc Khu công nghiệp (KCN) Du Long (xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) cho biết do mưa lớn kéo dài, nước lũ đổ về khiến toàn bộ KCN bị ngập sâu trong nước. Hiện tại, nhiều khu vực trong KCN ngập trung bình từ 0,7-1m, toàn bộ 5.000 công nhân buộc phải nghỉ việc đột xuất.

VIDEO: Khu công nghiệp Du Long ngập sâu trong nước

Đại diện UBND xã Thuận Bắc thông tin, hiện tại, các lực lượng chức năng đang tổ chức hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp trong KCN di dời tài sản đến nơi an toàn. Điện, nước trong KCN cũng đã tạm thời được cắt để đảm bảo an toàn.

Khu công nghiệp Du Long bị ngập nặng, 5.000 công nhân tạm nghỉ việc

Cùng ngày, tại phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), nhiều vị trí ngập sâu. Cầu gỗ Phú Kiểng (bắc qua sông Cái Nha Trang) bị lũ cuốn trôi, lực lượng chức năng túc trực hai bên cầu nhắc nhở người dân, đảm bảo an toàn.

Cầu Phú Kiểng bị nước lũ cuốn trôi

Công ty CP QL&XD Giao thông Khánh Hoà cho biết, tỉnh lộ 9 sạt lở, đất đá từ taluy dương tràn lấp mặt đường. Trên đèo Lương Sơn (đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang) cũng xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng đang túc trực xử lý đất đá. Một số tuyến đường khác ở phường Bắc Cam Ranh, Nam Cam Ranh, xã Khánh Sơn… bị ngập cục bộ.

Nhiều tuyến đường ở phường Tây Nha Trang bị ngập cục bộ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, sáng 17-11, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung ở phía nam tỉnh, sau đó dịch chuyển lên phía bắc tỉnh. Lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Dự báo trong 24 giờ tới, trên sông Cái Nha Trang lũ tiếp tục lên và đạt đỉnh trong 7-12 giờ tới, đỉnh lũ tại Trạm thủy văn Đồng Trăng ở xấp xỉ mức báo động 3, tại trạm Diên Phú ở trên mức báo động 3 từ 0,5-1m. Các sông, suối khác trong tỉnh có khả năng xảy ra lũ ở mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3. Trên sông Cái Phan Rang lũ tiếp tục lên và đạt đỉnh trong 1-7 giờ tới, đỉnh lũ tại Trạm thủy văn Tân Mỹ ở trên mức báo động 3 từ 0,5-1,0m, tại Trạm thủy văn Phan Rang ở mức xấp xỉ báo động 3. Các sông, suối khác trong tỉnh có khả năng xảy ra lũ ở mức báo động 3.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG