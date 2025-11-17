Xã Hồ Tràm: Ngập hàng chục ha đất sản xuất, nông dân thiệt hại nặng

Giữa tháng 11, mưa lớn trong nhiều ngày cộng với việc hồ Sông Ray xả lũ, khiến hàng chục ha đất sản xuất của nông dân xã Hồ Tràm (TPHCM) ngập sâu trong nước.

Hồ Sông Ray xả lũ, vườn tược, nhà cửa của người dân ấp Tân Rú (xã Hồ Tràm, TPHCM) bị ngập cả mét

Theo ghi nhận sáng 17-11, tại ấp Tân Rú (xã Hồ Tràm), hàng chục ha đất sản xuất của người dân bị ngập trong nước. Nhiều khu vực là vườn trồng cây ăn trái, lúa, hoa màu hiện chìm sâu cả mét, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân.

Ông Đào Văn Dũng (ngụ ấp Tân Rú) cho biết gia đình nuôi 100 con heo và khai thác 8.000m2 đất trồng nhãn. Trong gần 1 tuần qua, tất cả bị ngâm sâu trong nước, khiến hơn 10 con heo chết, vườn nhãn đang mùa thu hoạch cũng có nguy cơ chết.

Ông Nguyễn Trọng Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Tràm, cho biết đến hiện tại, hơn 50ha đất canh tác của bà con tại ấp Tân Rú chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thống kê ban đầu, khoảng 200 gốc chanh, 150 gốc xoài, 450 gốc ổi cùng hơn 30ha lúa bị ngập úng hoàn toàn. Nhiều diện tích khoai lang, nhãn, chuối, xoài, đu đủ chuẩn bị thu hoạch cũng nguy cơ mất trắng.

Ngoài ra, khoảng 100 con gà, hơn 100 con heo của các hộ chăn nuôi bị mắc kẹt khi nước lên nhanh, khiến thiệt hại gia tăng.

Nhiều vườn cây ăn trái của bà con tại ấp Tân Rú ngập sâu

Trong khi đợt xả lũ thứ 2 (từ ngày 6 đến 16-11) chưa được khắc phục xong, Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi (Sở NN-MT TPHCM) tiếp tục thông báo đợt xả lũ thứ 3 tại hồ Sông Ray, từ 16-11 và dự kiến kéo dài 10 ngày liên tiếp.

Trung tâm này cho biết, mực nước hồ hiện ở mức 72,82m – gần chạm dung tích thiết kế, buộc phải xả điều tiết nhằm bảo đảm an toàn công trình và hạ du. Theo khuyến cáo, khu vực bờ trái sông Ray tiếp tục chịu ảnh hưởng, ngập sâu trong những ngày tới.

UBND xã Hồ Tràm đã yêu cầu các ban, ngành tăng cường truyền thông để người dân chủ động phòng tránh. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không xuống sông đánh bắt trong thời gian xả lũ, để đảm bảo an toàn.

Nhà cửa của người dân tại ấp Gò Cà (xã Hồ Tràm) ngập sâu trong nước lũ

Lãnh đạo Đảng ủy và chính quyền xã Hồ Tràm cũng vừa chỉ đạo các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời tài sản, gia cố chuồng trại, đặc biệt các hộ nuôi heo, nuôi gà nằm trong vùng ngập sâu.

Nhiều vật dụng sinh hoạt đã được chuyển đến khu vực an toàn, hạn chế tối đa rủi ro phát sinh trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

Trước đó, ngày 11-11, mưa lớn kết hợp xả lũ đã khiến khoảng 50ha lúa cùng nhiều ao cá, nhà cửa của các hộ dân tại ấp Gò Cà (xã Hồ Tràm) bị ngập nặng. Chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê, đánh giá mức độ ảnh hưởng và lên phương án hỗ trợ khôi phục sản xuất sau khi nước rút.

Nhiều diện tích lúa, ao cá, cây trái của các hộ dân tại ấp Gò Cà (xã Hồ Tràm, TPHCM) bị ngập nặng

Tại xã Châu Pha (TPHCM), trong ngày 11-11 cũng có 8ha hoa màu đang đến ngày thu hoạch bị chìm trong nước, do ảnh hưởng của việc xã lũ hồ Đá Đen.

ĐỨC TRUNG