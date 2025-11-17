Bác bỏ thông tin tiếp tục sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành

Trước thông tin tiếp tục sắp xếp lại đơn vị hành chính đang được lan truyền trên mạng, sáng 17-11, đại diện Bộ Nội vụ đã bác bỏ thông tin này.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ (TPHCM) hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Ảnh: THU HƯỜNG

Theo ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), hiện nay, Đảng, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố hoặc các đơn vị hành chính cấp xã. Việc có thông tin sắp xếp từ 34 tỉnh, thành hiện nay còn 16 tỉnh, thành trong giai đoạn tới đây hoàn toàn không chính xác.

Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, từ ngày 1-7-2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (gồm cấp tỉnh và cấp xã/phường) đã chính thức hoạt động ở tất cả các tỉnh, thành phố. Cả nước có 34 tỉnh/thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu.

Trụ sở Bộ Nội vụ

Trước đó, mạng xã hội lan truyền văn bản được cho là của Bộ Nội vụ do ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký gửi Bộ Tư pháp về thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính. Về những thông tin này, ông Trương Hải Long cho biết, dự thảo trên đang được thẩm định là văn bản về quy trình, thủ tục, chứ không phải là đề án để tổ chức triển khai.

Theo ông Phan Trung Tuấn, hiện nay, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính nhằm thay thế Nghị định số 54/2018/NĐ-CP (hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính) và Nghị định số 66/2023/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP). Theo đó, hồ sơ dự thảo nghị định không có phụ lục kèm theo danh sách sắp xếp, sáp nhập từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố như các trang mạng xã hội đang lan truyền.

Việc xây dựng nghị định này là thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quyết định số 1589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

ĐỖ TRUNG