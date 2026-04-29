Dịp nghỉ lễ, từ TP Hà Nội đi Cà Mau có 21 trạm dừng nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tuyến đường từ TP Hà Nội đi Cà Mau có 21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác.

Trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm (Hà Tĩnh).

Trong đó, 5 trạm dừng nghỉ đã vận hành khai thác là các trạm Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Hòa Liên, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TPHCM - Trung Lương và 1 điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

15 trạm đang đầu tư đã kịp thời hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân, gồm trạm trên các đoạn tuyến: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Trong 15 trạm mới đưa vào khai thác nói trên có 4 trạm có cây xăng phục vụ gồm các trạm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Như vậy, trên tuyến Bắc - Nam, các trạm dừng nghỉ đã đạt cự ly trung bình khoảng 100km/trạm. Đồng thời, một số nút giao ra vào tuyến đường cao tốc, tuyến kết nối các dịch vụ khu vực lân cận cũng có các điểm cấp xăng dầu, phục vụ ăn uống… cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và phương tiện giao thông lưu thông trên đường cao tốc.

