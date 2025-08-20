Cà Mau hợp tác với Tập đoàn Viettel phổ cập điện thoại thông minh giá rẻ cho người dân

Mục tiêu nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của tỉnh, từng bước nâng cao thứ bậc xếp hạng Chỉ số DTI hằng năm của tỉnh một cách bền vững; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số; góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số của tỉnh Cà Mau.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt phát biểu tại lễ ký kết

Nội dung hợp tác tập trung vào lĩnh vực hạ tầng số. Hai bên hợp tác phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện tỉnh Cà Mau đảm bảo tính đồng bộ hiện đại, sử dụng các công nghệ mới nhất; mở rộng vùng phủ băng rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin. Phối hợp phổ cập điện thoại thông minh giá rẻ cho người dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 100% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh và 100% người dùng có khả năng truy cập băng rộng cố định với tốc độ ≥ 1 Gbps.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân và Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Đào Xuân Vũ ký và trao bản thỏa thuận hợp tác

Bên cạnh đó, hai bên cũng tập trung vào chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, an toàn thông tin và công nghệ lõi. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sâu rộng trong các lĩnh vực quản lý trường học số, lớp học thông minh,...; bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, đặt lịch khám, quản lý bệnh viện, tích hợp bảo hiểm và thanh toán không dùng tiền mặt; quản trị du lịch thông minh, số hóa di tích lịch sử;…

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh, hai bên cần triển khai nhanh, có chất lượng và có sản phẩm cụ thể. Quá trình thực hiện phải chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

TẤN THÁI