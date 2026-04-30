Cà Mau: Kỷ niệm 80 năm trận Giồng Bốm

Sáng 30-4, trong không khí trang nghiêm và tự hào của những ngày tháng Tư lịch sử, UBND tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm trận Giồng Bốm (1946 - 2026) tại Di tích lịch sử quốc gia trận Giồng Bốm, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ ﻿hi sinh trong trận Giồng Bốm

Theo sử liệu, cách đây 80 năm, hưởng ứng lời kêu gọi Nam bộ kháng chiến, Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo do cụ Cao Triều Phát, Phó Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh tỉnh Bạc Liêu, Quyền Chưởng quản Hiệp Thiên đài - Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo, Tổng trưởng Thanh niên Đoàn đạo đức Hậu Giang lãnh đạo đã tổ chức “Khoáng đại hội nghị” tại Tòa thánh Ngọc Minh, Giồng Bốm; thống nhất chọn nơi đây làm căn cứ kháng chiến với tinh thần “cứu nước là cứu đạo”. Sau hơn 5 tháng chuẩn bị lực lượng và cơ sở vật chất, Giồng Bốm đã quy tụ hơn 2.000 quần chúng, tín đồ, chức sắc, chức việc tham gia phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu để bảo vệ căn cứ kháng chiến.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng quà cho đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ ﻿hy sinh trong trận Giồng Bốm

Sáng 15-4-1946, thực dân Pháp huy động hai tiểu đoàn quân viễn chinh cùng nhiều vũ khí hiện đại tấn công vào Giồng Bốm từ ba hướng. Trước kẻ thù vượt trội gấp nhiều lần về lực lượng và phương tiện chiến đấu, trong điều kiện trang bị còn thô sơ, thiếu thốn, các lực lượng tại Giồng Bốm vẫn kiên cường chiến đấu bằng tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và lòng quả cảm, gây cho địch nhiều tổn thất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, nhiều công trình của Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo bị tàn phá; 137 chức sắc, chức việc, đạo tâm và thanh niên Đoàn đạo đức đã anh dũng hy sinh. Để bảo toàn lực lượng và tiếp tục cuộc kháng chiến lâu dài, cụ Cao Triều Phát đã chỉ huy rút lực lượng về Cái Nước xây dựng căn cứ để tiếp tục chiến đấu lâu dài.

Khu di tích lịch sử quốc gia trận Giồng Bốm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, trận Giồng Bốm là trận chiến đấu có quy mô lớn nhất tại khu vực Tây Nam bộ, thể hiện tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” và “cứu nước là cứu đạo”. Trận đánh đã giáng một đòn mạnh mẽ, làm chậm bước tiến của quân Pháp, cổ vũ mạnh mẽ phong trào kháng chiến của quân và dân Nam bộ nói chung, quân và dân Bạc Liêu nói riêng.

Kỷ niệm 80 năm trận Giồng Bốm là dịp để ôn lại và khắc ghi sâu sắc hơn truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời bồi đắp thêm niềm tự hào về quê hương Cà Mau anh hùng, củng cố ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

“Tôi tin tưởng rằng, bước vào kỷ nguyên mới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu đẹp”, ông Ngô Vũ Thăng kỳ vọng.

TẤN THÁI