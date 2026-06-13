Xã hội

Nhiều trải nghiệm ý nghĩa tại triển lãm “Tổ quốc bình yên”

SGGPO

Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-6 tại TPHCM, triển lãm, trải nghiệm thực tế trong chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” đang thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ tham gia.

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Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, tham quan triển lãm

Các khu vực trưng bày được thiết kế theo hướng kết nối giữa lịch sử và tương lai, giúp người xem hiểu rõ hơn về những đóng góp, sự hy sinh cùng chiến công thầm lặng của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thông qua những tình huống thực tế được mô phỏng trực quan, sinh động, khách tham quan còn được trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác về kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng chống tội phạm, nhận diện tin giả, bảo vệ thông tin cá nhân…

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Đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm tương tác về kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng chống tội phạm

Điểm nhấn của triển lãm là khu vực “Bức tường An ninh mạng” gồm 5 không gian trải nghiệm chuyên biệt. Các mô hình mô phỏng thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ Deepfake, chiếm đoạt tài sản trực tuyến, đánh cắp dữ liệu cá nhân cùng các giải pháp phòng vệ số đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

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Không gian trải nghiệm “Bức tường An ninh mạng”

Thông qua các hoạt động đa dạng, triển lãm, trải nghiệm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” không chỉ mang đến không gian tham quan hấp dẫn mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc, chấp hành pháp luật và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh trong thời đại số.

>> Một số hình ảnh tại triển lãm, trải nghiệm trong chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” tại TPHCM

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MẠNH THẮNG - THU HOÀI

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