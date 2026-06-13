Xã hội

Cá voi săn mồi sát bờ biển bán đảo Hòn Khô - Nhơn Hải

SGGPO

Một cá thể cá voi Bryde nặng hàng chục tấn vừa xuất hiện, săn mồi gần bờ biển bán đảo du lịch Hòn Khô - Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Video cận cảnh cá voi xuất hiện, ngoi lên kiếm ăn ở biển Hòn Khô - Nhơn Hải

Ngày 13-6, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, anh Đặng Văn Hải (34 tuổi, nhiếp ảnh gia) cho biết, anh cùng một nhóm ngư dân địa phương vừa phát hiện một con cá voi khổng lồ (cá Ông) xuất hiện ở vùng biển gần bán đảo Hòn Khô - Nhơn Hải.

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Cá voi dài hơn 10m, nặng khoảng 10-15 tấn kiếm ăn ở sát bờ biển Hòn Khô

Theo anh Hải, cá voi xuất hiện lần đầu vào khoảng 15 giờ ngày 12-6, liên tục ngoi lên mặt nước săn các đàn cá nhỏ. Qua quan sát, cá voi dài khoảng 10-12m, nặng từ 10-15 tấn.

“Những năm gần đây, cá voi thường xuyên xuất hiện tại các vùng biển ven bờ Nam Trung bộ như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa... Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nguồn lợi, môi trường biển phục hồi tốt”, anh Hải nhận xét.

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Cá voi kiếm ăn ngay sát bờ biển bán đảo Hòn Khô - Nhơn Hải
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NGỌC OAI - ĐẶNG VĂN HẢI

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