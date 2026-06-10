Hai trạm dừng nghỉ trên cao tốc Quảng Ngãi – Quy Nhơn chậm tiến độ

Dù đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua 2 tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi đã đưa vào khai thác, song đến nay, 2 trạm dừng nghỉ vẫn chưa hoàn thiện gây nhiều khó khăn cho các tài xế và lực lượng vận hành.

Ngày 10-6, ông Trần Đình Chương, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bên để tháo gỡ những vướng mắc mặt bằng tại trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại Km77+820 (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam làm chủ đầu tư) và trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km35+500 (Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát làm chủ đầu tư).

Video hiện trường thi công trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km35+500. Thực hiện: NGỌC OAI

Dự án trạm dừng nghỉ đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km35+500 mới san lấp được 95% nền

Hai dự án được tỉnh Gia Lai bàn giao mặt bằng từ tháng 11-2025, song quá trình triển khai phát sinh vướng mắc. Tại trạm dừng nghỉ Km77+820, hơn 1ha bị chồng lấn với khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của một doanh nghiệp.

Tại trạm dừng nghỉ Km35+500 gặp vướng mắc trong thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Đồng thời phải bổ sung mặt bằng ngoài quy hoạch khoảng 0,47ha để làm đường ra vào trạm dừng nghỉ.

Trạm dừng nghỉ đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km35+500 đang vướng mặt bằng phát sinh ngoài quy hoạch

Theo ông Chương, vướng mắc tại trạm dừng nghỉ Km77+820 hiện cơ bản được tháo gỡ. Địa phương sẽ đôn đốc doanh nghiệp sớm tận thu khoáng sản để bàn giao mặt bằng cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai dự án.

Đối với trạm dừng nghỉ Km35+500 (xã Phù Mỹ Nam), theo ghi nhận của PV Báo SGGP, nhà thầu đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng san lấp nền.

Máy móc được huy động rải rác trên công trường dự án dừng nghỉ Km35+500

Phương tiện được huy động đất đắp, san gạt nền trạm dừng nghỉ đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km35+500

Theo Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án thành phần đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn), dù nhiều lần đôn đốc nhưng tiến độ đầu tư trạm dừng nghỉ vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác điều hành của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án chưa quyết liệt, chưa chủ động điều chỉnh biện pháp thi công phù hợp với thực tế.

Ban Quản lý dự án 85 thống nhất gia hạn tiến độ nhưng yêu cầu siết chặt thực hiện, với mốc hoàn thành đường ra vào trước ngày 30-6-2026, công trình dịch vụ công thiết yếu trước ngày 30-9-2026 và đưa vào vận hành trước ngày 31-12-2026. Đồng thời đề nghị xử lý nếu nhà đầu tư tiếp tục chậm tiến độ.

Phương tiện lưu thông kéo dài trên đường cao tốc qua các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk nhưng không có trạm dừng nghỉ

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NGỌC OAI