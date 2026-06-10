Chiều 10-6, Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành cho biết, đã phối hợp Công ty Điện lực TP Đồng Nai đóng điện thành công hệ thống cấp điện nguồn cho sân bay Long Thành.

Theo đó, ngày 9-6-2026, các đơn vị đã đóng điện thành công và chính thức đưa vào vận hành toàn bộ các xuất tuyến của đường dây 22kV từ trạm biến áp 110kV sân bay Long Thành (PCĐN) vào trạm điện tiếp nhận nguồn (PWR-ACV) theo thiết kế đã được phê duyệt.

Các đơn vị phối hợp kiểm tra kỹ lưỡng thiết bị trước khi đóng điện

Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, đây là bước triển khai quan trọng, đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn cho các công tác vận hành thử nghiệm, khai thác đồng bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ dự án.

Việc đóng điện thành công và đưa vào vận hành toàn bộ các xuất tuyến của đường dây 220V vào trạm tiếp nhận nguồn tại sân bay, là một trong những yếu tố rất quan trọng, góp phần bảo đảm tiến độ, hướng tới mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại cuối năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chính thức đưa vào vận hành toàn bộ các xuất tuyến đường dây 220V phục vụ dự án sân bay Long Thành

Tại công trường sân bay Long Thành, gần 7.000 công nhân, lao động cũng đang tất bật thi công các hạng mục, nhiều mũi làm việc xuyên trưa nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình.

Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, tổng giá trị sản lượng đã thực hiện của dự án bao gồm công tác giải phóng mặt bằng, tư vấn thiết kế, giám sát... đã đạt gần 76% tổng giá trị các hợp đồng. Theo đánh giá tiến độ tổng thể, mục tiêu hoàn thành khai thác kỹ thuật (soft opening) vào tháng 9-2026 và đưa vào khai thác thương mại trong quý 4-2026 là khả thi.

XUÂN TRUNG