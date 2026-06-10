Khẩn trương xử lý tranh chấp hợp đồng tại dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Theo MRB, hiện công tác triển khai gói thầu CP06 - Thiết kế, lắp đặt hệ thống đường sắt 1: đầu máy, toa xe, thiết bị Depot, tín hiệu, thông tin và cấp điện thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn – Ga Hà Nội đang được các bên liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện theo các quy định của hợp đồng, quy định pháp luật Việt Nam và các cam kết với nhà tài trợ.

Gói thầu đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc đoạn trên cao (chiếm khoảng 92% giá trị công trình), hiện chỉ còn lại khối lượng công việc thuộc phần ngầm (chiếm khoảng 8% giá trị công trình).

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao đã được đưa vào khai thác. Ảnh: MRB

Theo MRB, trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, áp dụng hợp đồng quốc tế có yếu tố kỹ thuật phức tạp, việc phát sinh các nội dung cần làm rõ về chi phí, tiến độ và trách nhiệm thực hiện giữa các bên là tình huống thường xuyên xảy ra. Do đó, thời gian qua, MRB đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, cơ quan chức năng và các bên liên quan để rà soát, làm rõ các nội dung về kỹ thuật, tiến độ, chi phí và các vấn đề hợp đồng phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Hệ thống máy khoan hầm thi công đoạn đi ngầm của tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: MRB

Đối với các nội dung đang được các bên xem xét, MRB tiếp tục yêu cầu các bên cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và căn cứ cần thiết nhằm bảo đảm việc đánh giá, xử lý khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của hợp đồng, pháp luật Việt Nam và các điều ước, thông lệ quốc tế.

Song song với quá trình này, MRB chủ động nghiên cứu các phương án kỹ thuật, pháp lý và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tính liên tục của dự án, hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng thời, MRB thường xuyên báo cáo UBND TP Hà Nội và các cơ quan quản lý có liên quan về tình hình triển khai, cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, MRB đang phối hợp với các đối tác và các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, đánh giá độc lập đối với một số nội dung chuyên môn, qua đó làm cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi, thống nhất phương án xử lý phù hợp.

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội, các cơ quan chức năng, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và các đối tác liên quan cũng đang tích cực phối hợp, hỗ trợ quá trình tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai phần ngầm của dự án.

Nhà ga Depot của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: MRB

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, quá trình triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn - Ga Hà Nội đã phát sinh các tranh chấp hợp đồng kéo dài. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nằm ở gói thầu CP06. Việc phát sinh các tranh chấp này có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027, đồng thời có khả năng làm tăng tổng mức đầu tư của dự án.

Kết quả rà soát cho thấy, các bên tham gia dự án hiện vẫn chưa đạt được sự đồng thuận ở một số nội dung cốt lõi. Trong đó, vướng mắc chủ yếu liên quan đến hồ sơ đề xuất điều chỉnh hợp đồng phần ngầm và việc xây dựng thỏa thuận khung cho các đoạn tuyến kéo dài của tuyến số 3. Để bảo đảm tiến độ dự án, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu MRB khẩn trương làm rõ nguyên nhân phát sinh tranh chấp tại gói thầu CP06, đồng thời đánh giá toàn diện mức độ ảnh hưởng của sự việc đối với mốc tiến độ hoàn thành năm 2027.

NGUYỄN QUỐC