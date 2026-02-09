Cần Thơ: Trao gần 300 suất học bổng cho sinh viên hiếu học

Ngày 9-2, Hội Khuyến học TP Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức trao học bổng khuyến học, khuyến tài “Lương Định Của” năm 2025 cho sinh viên hiếu học tiêu biểu.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trao học bổng cho các em sinh viên

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao 278 suất học bổng “Lương Định Của”, mỗi suất 3 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tổng kinh phí trao học bổng đợt này 834 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tài trợ.

Lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Cần Thơ trao học bổng cho các em sinh viên

Trong năm 2025, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn TP Cần Thơ đã trao hơn 32.800 suất học bổng khuyến học, khuyến tài, với tổng số tiền trên 70,8 tỷ đồng.

Ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng trao học bổng cho các sinh viên tiêu biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Quỹ học bổng Lương Định Của mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa.

Đại diện Hội Khuyến học TP Cần Thơ trao học bổng "Lương Định Của"

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong các sinh viên được nhận học bổng tiếp tục chăm chỉ học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Nhà Nông học Lương Định Của, góp phần xây dựng tương lai cho bản thân và đóng góp cho quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

TUẤN QUANG