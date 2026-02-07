Kinh tế

Thị trường

Cây mai 100 tuổi trị giá 3,7 tỷ đồng “gây sốt” ở Long Xuyên

SGGPO

Cây mai là giống mai miền Trung, cây già, có bộ cốt đẹp, thân chính tách nhánh cân đối, mang ý nghĩa con đàn cháu đống nên được nhiều người chơi mai đánh giá cao.

IMG_3368.JPG
IMG_3282.JPG
Cây mai khoảng 100 tuổi, cao khoảng 5,5m tính từ mặt chậu, tán rộng gần 7m

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chợ hoa xuân Long Xuyên (tỉnh An Giang) trưng bày nhiều cây mai cổ thụ, dáng đẹp. Trong đó, thu hút sự quan tâm của nhiều người là cây mai vàng cổ thụ khoảng 100 năm tuổi, được rao bán với giá 3,7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Phương (ngụ tỉnh Đồng Tháp), chủ nhân cây mai cho biết, cây cao khoảng 5,5m tính từ mặt chậu, tán rộng gần 7m; phần gốc có hoành đo được khoảng 1,2m, tạo dáng thế vững chãi, cổ kính hiếm có.

IMG_3296.JPG
IMG_3331.JPG
Cây mai cổ thụ được nhiều người đánh giá là "độc, lạ” nhất tại chợ hoa Long Xuyên năm nay

Theo ông Phương, đây là cây mai lớn nhất từ trước đến nay ông đưa ra trưng bày tại chợ hoa xuân. Cây có tuổi đời khoảng 100 năm, được ông mua cách đây khoảng 10 năm.

Giống mai này là mai miền Trung, cây rất già, có bộ cốt đẹp, thân chính tách nhánh cân đối, mang ý nghĩa con đàn cháu đống nên được nhiều người chơi mai đánh giá cao. Cây hoàn toàn nguyên bản tự nhiên, không cắt ghép hay chỉnh sửa.

NAM KHÔI

Từ khóa

Cây mai cổ thụ Long Xuyên An Giang Hội hoa xuân

