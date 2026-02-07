Giáp tết, nhiều làng hoa ở Đồng Tháp "khát" lao động

Dù trả công 400.000 – 500.000 đồng/ngày, nhiều nhà vườn và thương lái tại các làng hoa ở Đồng Tháp vẫn phải đỏ mắt tìm lao động thời vụ, thắp đèn làm đêm để hoàn thành những công đoạn cuối cùng kịp đưa hoa kiểng ra chợ tết phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Nông dân hoàn thành những công đoạn cuối cùng kịp đưa hoa kiểng ra chợ tết

Những ngày này, tại Làng hoa Mỹ Phong, Làng hoa Sa Đéc, Trung tâm hoa kiểng Sa Đéc, nhu cầu chăm sóc, bốc xếp và vận chuyển hoa kiểng đang tăng gấp 2-3 lần ngày thường. Đây cũng là thời điểm người lao động dễ tìm việc làm, có thu nhập cao nhất trong năm. Dù vậy, các nhà vườn, thương lái vẫn gặp nhiều khó khăn tìm kiếm lao động.

Ông Trần Ta, một chủ vườn hoa kiểng tại phường Sa Đéc chia sẻ, năm nay số lượng đơn hàng vận chuyển đi các tỉnh thành khá lớn, vì vậy rất cần người tưới nước, đóng gói, và bốc xếp lên xe… nhưng tìm khắp vùng vẫn không đủ đáp ứng. Để kịp giao cho thương lái, ông Trần Ta đã tăng tiền công lên 500.000 đồng/ngày, bao luôn cơm trưa nhưng vẫn không có người. “Cả nhà tôi giờ phải thắp đèn làm thêm tới tận khuya mới mong kịp giao hàng cho khách.”, ông Trần Ta nói.

Tình trạng khan hiếm nhân công giúp những người lao động tự do có mùa thu nhập khởi sắc. Đang kéo ống nước tưới vào những gốc hoa cúc mâm xôi, anh Trần Văn Tùng cho biết, làm từ sáng sớm đến tối mịt không hết việc. Mỗi ngày anh Tùng kiếm được 500.000 – 700.000 đồng, tuy vất vả nhưng bù lại có đồng ra đồng vào mua sắm tết nên ở đây ai cũng cố gắng.

Vận chuyển hoa trong vườn để đưa lên xe tải

Theo các tiểu thương, áp lực thiếu người không chỉ ở khâu chăm sóc mà còn ở khâu vận chuyển do đòi hỏi sự khéo léo, tránh làm gãy cành, rụng nụ. Dự báo từ nay đến cuối tháng Chạp, nhu cầu lao động vẫn sẽ ở mức rất cao, buộc nhiều nhà vườn phải chi thêm các khoản phụ cấp để giữ chân người làm.

NGỌC PHÚC