Chuyển 0,46ha đất rừng mở rộng sân bay Phú Quốc

Tầm nhìn 2050, tỉnh An Giang hướng tới là trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế và là mắt xích logistics quan trọng kết nối Việt Nam với các nước ASEAN.

Tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra ngày 10-2, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu

Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch mới, An Giang định vị là cực phát triển đa năng, đóng vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Mục tiêu đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá; tăng trưởng GRDP bình quân hơn 11%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 6.300 USD; kinh tế số đóng góp 30% vào GRDP; đô thị hóa đạt hơn 50%.

Tỉnh tập trung 4 trụ cột đột phá: Nâng tầm kinh tế biển; đẩy mạnh kinh tế biên giới; hiện đại hóa hạ tầng giao thông và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tầm nhìn 2050, An Giang hướng tới là mô hình tiên phong về kinh tế xanh và kinh tế tri thức. Đây sẽ là trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế và là mắt xích logistics quan trọng kết nối Việt Nam với các nước ASEAN (Campuchia, Thái Lan, Singapore).

HĐND tỉnh An Giang quyết nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách địa phương với tổng vốn điều chỉnh hơn 1.335 tỷ đồng.

Theo đó, giảm vốn 4 nhiệm vụ, dự án và tăng vốn 16 nhiệm vụ, dự án. Lĩnh vực trọng điểm tập trung các dự án chuyển tiếp và khởi công mới thuộc các ngành: giao thông (đường tỉnh 954, đường ven sông Cái Lớn), nông nghiệp - môi trường (kè chống sạt lở, nước sạch nông thôn), giáo dục, an ninh và xã hội (vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội).

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua các nghị quyết

Tiếp đó, quyết nghị thống nhất gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đến hết năm 2026 đối với 27 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Một số dự án được gia hạn lĩnh vực giao thông như: đường bộ ven biển từ Hòn Đất đi Kiên Lương, đường kênh Long Điền A-B, cầu Mỹ Thái, nâng cấp đường tỉnh 949, cảng hành khách Rạch Giá…

HĐND tỉnh An Giang cũng thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Theo đó, chấp thuận chuyển đổi 0,46ha đất rừng phòng hộ ở tiểu khu 78 thuộc đặc khu Phú Quốc và chỉ được triển khai sau khi đáp ứng đầy đủ các quy định về Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật liên quan.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, đây là những quyết nghị tạo cơ sở pháp lý vững chắc để huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm trong giai đoạn đầu của kế hoạch 5 năm 2026-2030.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, lãnh đạo HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, phân công rõ trách nhiệm và bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tin liên quan Điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang, tiền đề để phát triển bền vững

NAM KHÔI