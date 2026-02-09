Giá cao, quýt hồng Lai Vung vẫn được khách hàng “săn mua”

Dù giá khá cao và số lượng khan hiếm do quy trình chăm sóc kỳ công, những chậu quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp) trĩu quả vẫn được người tiêu dùng săn đón dịp tết, bởi ý nghĩa mang lại tài lộc, sung túc trong năm mới.

*Clip: Rực rỡ vườn quýt hồng Lai Vung lên chậu tại xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

Những ngày gió chướng về, vùng quýt hồng Lai Vung rực lên sắc hồng cam. Giữa nhiều loại hoa kiểng xuân, quýt hồng lên chậu trở thành mặt hàng được nhiều người tìm mua. Khác với quýt cắt cành, đưa cây quýt vào chậu là quá trình công phu, đòi hỏi nhà vườn chăm sóc tỉ mỉ từ 2 đến 3 năm để cây đạt chuẩn gốc vững, lá xanh, trái to mọng, da bóng và lên màu hồng cam đặc trưng.

Ông Hà Thanh Hồng (xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp), người có hơn 10 năm trồng quýt hồng chậu, cho biết toàn xã có nhiều hộ trồng quýt hồng để thu hoạch trái và làm du lịch nhưng chỉ có 4 hộ trồng được quýt hồng chậu. Theo ông, nuôi cây dưới đất đã khó, “ép” cây vào chậu mà vẫn giữ trái sai, mọng nước, không rụng càng khó hơn; nếu để cây cho trái rồi mới lên chậu thì cây quýt sẽ rụng trái hoặc kém phát triển.

Người mua chuộng quýt hồng chậu không chỉ vì vẻ đẹp mà còn bởi ý nghĩa. Màu hồng cam tượng trưng cho hưng thịnh, tài lộc; chùm quả tròn đầy là biểu tượng của năm mới sung túc, viên mãn.

Anh Hoàng Hưng (TPHCM) cho biết gia đình chọn quýt hồng chậu để chưng tết vì ý nghĩa may mắn, tài lộc. Theo anh, sắc hồng cam của trái và màu xanh của lá tạo cảm giác tết ấm áp và may mắn; dù giá cao nhưng “cái chất” của quýt Lai Vung với trái to, thơm đặc trưng là điều khó thay thế.

Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, nhiều chậu quýt đẹp đã được đặt mua. Chị Mai Lan, thương lái chuyên tìm hàng kiểng tết, cho biết nhiều vườn quýt hồng lên chậu lớn, nhỏ tại các xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa đã treo bảng “hết hàng”; chị đi nhiều nơi cả tuần nhưng không còn.

Quýt hồng có giá dao động từ 5-10 triệu/chậu

Nguồn hàng khan hiếm khiến giá trị quýt hồng chậu tăng, song thương lái vẫn cố gắng tìm để đáp ứng nhu cầu chưng tết. Những chậu quýt trĩu quả theo xe đi khắp nơi, mang theo không khí xuân và sự trù phú của vùng đất Sen Hồng đến từng nếp nhà.

Ông Hồng chăm sóc quýt hồng chuẩn bị phục vụ thị trường tết năm sau

NGỌC PHÚC