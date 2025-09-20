Cà Mau thông tin về việc cưỡng chế thu hồi đất ở Sông Đốc

Chiều 20-9, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Sông Đốc.

Chủ tịch UBND xã Sông Đốc Đỗ Văn Sử thông tin về quá trình cưỡng chế

Thông tin về quá trình cưỡng chế thu hồi đất, ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc cho biết, tháng 4-2012, UBND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau trước đây) cho ông Lê Thanh Tiền (sinh năm 1975, thường trú khóm 7, thị trấn Sông Đốc, tỉnh Cà Mau trước đây) thuê hơn 7.580m2 đất tại khóm 7, để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thời hạn thuê 4 năm.

Trong quá trình thuê đất, ông Tiền sử dụng không đúng mục đích, tự ý cho thuê lại, chuyển nhượng thành quả lao động cho các hộ dân không đúng quy định.

Sau khi thanh tra, tháng 5-2016, UBND huyện Trần Văn Thời ban hành quyết định thu hồi toàn bộ phần đất này.

Sau đó, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời ban hành 30 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 30 cá nhân sử dụng đất (có 7/39 ô đất các hộ đã tự nguyện trả lại đất). Từ năm 2017 - 2024, UBND thị trấn Sông Đốc đã quản lý được 10/39 ô đất.

Quá trình thực hiện, nhiều cá nhân không đồng ý với các quyết định của cấp thẩm quyền nên khởi kiện ra tòa. Khi xét xử, tòa tuyên bác yêu cầu khởi kiện.

Ngày 10-9-2025, UBND xã Sông Đốc tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thu hồi.

Qua tuyên truyền vận động lần cuối trước khi tổ chức cưỡng chế, có 8/10 hộ cam kết tự nguyện tháo dỡ. Còn 2 hộ không tự nguyện hoàn toàn nên lực lượng triển khai quyết định cưỡng chế theo quy định.

Đến ngày 13-9-2025, UBND xã Sông Đốc đã hoàn thành thu hồi đối với 10 hộ (11 ô đất), đồng thời rào chắn toàn bộ khu đất để quản lý và cho các hộ dân có nhu cầu xin vận chuyển các phần bê tông, tường vụn đi nơi khác tập kết.

Quang cảnh buổi họp báo

Cũng theo ông Đỗ Văn Sử, nguyên nhân dẫn đến sự việc do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương, không ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. một số cán bộ tham gia nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định.

Liên quan vụ việc, nhiều cán bộ, lãnh đạo của thị trấn Sông Đốc và Phòng TN-MT huyện Trần Văn Thời trước đây đã bị xử lý kỷ luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại họp báo tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân chia sẻ sự đồng cảm với các hộ dân. Tuy nhiên, ông khẳng định, việc sang bán và chuyển nhượng thành quả lao động là không đúng quy định nên phải thực hiện xử lý theo quy định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho hay, đối với những hộ dân gặp khó khăn về nhà ở, chính quyền địa phương quan tâm, có chính sách hỗ trợ. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi, xử lý những trường hợp phát tán và xuyên tạc vụ việc.

TẤN THÁI